Esperanza para Ulises, que lucha contra la leucemia: apareció donante de médula

El pequeño de Gualeguaychú tiene apenas 8 años y padece leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea, pero ni su padre, ni su madre, ni su hermana son compatibles. Por eso se había comenzado con la búsqueda a nivel nacional para dar con el tan necesario donante no emparentado.



Un puñado de días después, la familia del niño recibió la noticia más esperada: el donante fue localizado y se trata de un o una argentino/a. Hasta ahí se puede saber, es que el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), único responsable a nivel nacional, mantiene una estricta política de confidencialidad respecto a la identidad de quien dona.



"Gracias a Dios y a que muchos de nosotros estamos registrados en el banco mundial de donantes de médula ósea, el Incucai logró conseguir un donante argentino para Ulises", contó a ElDía l a titular de la ONG Donar en Vida, Susana Olivera. "Ulises será intervenido en enero" "En este momento, por la pandemia, está rota la logística entre los bancos de sangre del mundo. Algunos directamente permanecen cerrados. Lo que hace más difícil todo y más linda la noticia para Ulises, para nosotros y para su familia. Sus papás están muy contentos, pero con los temores lógicos de la situación", agregó.



Actualmente el pequeño permanece en Gualeguaychú, aunque hace la quimioterapia en la Clínica Favaloro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde será intervenido los primeros días de enero.



"Hoy por hoy, el donante elige el método: puede ser mediante una punción en la cresta ilíaca, que se lleva a cabo con anestesia en el quirófano, o a través de la aféresis, que es mucho más simple, con una vía en cada brazo", explicó, como tantas otras veces, Olivera. Al tiempo que remarcó: "Tenemos que ser más los donantes de médula ósea, para reforzar el banco de Argentina, para que más chicos como Ulises puedan seguir viviendo". Es simple y salva vidas

"Permanentemente estamos buscando llegar al 100 por ciento de donantes voluntarios", expresó, por su parte, el jefe del Servicio de Hemoterapia del Hospital Centenario y responsable del Banco de Sangre de la ciudad, Luis Castillo.



"Junto con la donación de sangre está el registro de donantes de médula ósea. Siempre es bueno aclarar que nosotros no hacemos la extracción de médula, sino que se toma la muestra de sangre y si tiene la voluntad de hacerlo se lo inscribe en un registro mundial que en la Argentina lo maneja el Incucai", explicó.



"La donación de médula no duele, es simple, inocuo para el donante (que debe tener entre 18 y 40 años). Exactamente lo mismo que la donación de sangre. Y, lo más importante, sirve para curar a las personas que, de otra manera, estarían condenadas a tratamientos larguísimos e inciertos o directamente a la muerte. Por eso es necesario generar cada día más conciencia", agregó el profesional.



Por último, explicó que "la leucemia es un cáncer de la médula ósea. Entonces lo que se hace es un remplazo de órganos, la médula ósea enferma del paciente por la médula ósea sana del donante". Y agregó: "Es por eso que decimos que se trata de un trasplante de órganos. Pasa que, a veces, cuesta imaginárselo como tal porque se trata de un órgano líquido".



Por su parte, Claudia Arteaga, técnica en Hemoterapia y parte del equipo del Banco de Sangre , contó que "el Hospital Centenario es parte del registro de médula hace 14 años, en la provincia primero fue Concordia y segundo, Gualeguaychú".



"Cuando el paciente necesita médula ósea tiene el 25 por ciento de posibilidades de tener compatibilidad dentro de su núcleo familiar, el 75 por ciento restante depende de la gente que esté anotada en el registro. En el caso de Ulises, él no tuvo compatibilidad con su familia, entonces necesita un trasplante no relacionado", aportó la profesional.



"Para cada caso que está en lista de espera, buscando un donante, se estudian hasta cinco personas, cinco posibles donantes en el mundo. La primera búsqueda se hace en el registro nacional, y si no se encuentra se abre a nivel internacional. Entonces, entre diferentes criterios médicos se elige al mejor", explicó.



Fuente: ElDía.