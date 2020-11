Maradona "tenía un corazón de oro", dijo el profesor que lo atendió en Puiggari

Ramón Videla es Licenciado en Educación Física y Profesor. Vivió en la ciudad de Viale hace varios años, y luego se desempeñó en el Centro de Vida Sana de Villa Libertador San Martín.En Viale, organizó las Colonias de vacaciones, ayudó a conformar las Escuelas de Iniciación Deportiva, llevó adelante diversas actividades para la Tercera Edad y se desempeñó en Viale FBC. "Tengo los recuerdos más lindos de la ciudad de Viale y de toda su gente", le contó este viernes aPosteriormente, Ramón fue el encargado de coordinar las actividades físicas de quienes se internaban en el Centro de Vida Sana de Libertador.Allí atendió a numerosos artistas y reconocidos deportistas. Pero hubo una presencia que lo marcó por aquellos años y que le dejó una gran enseñanza. Fue cuando tuvo que coordinar las actividades físicas de Diego Armando Maradona, quien se hospedó durante una semana en dicho Centro."Todos aquellos que tuvimos la dicha o la oportunidad de conocer a Diego como persona, opinamos distinto a la forma en que lo hacen algunos medios. Así lo dejó bien en claro su hija Dalma, quien escribió una emotiva carta donde destacó que quienes lo conocieron bien, sabían lo que era. La hija, y a pesar de todo lo que se dijo, recordó que lo amará por siempre", explicó Videla."Quienes pudimos conocerlo, nos dimos cuenta que tenía un corazón de oro; y yo rescato eso. Por lo demás, no soy quién para juzgarlo. Quizás, yo tenga más defectos que él. Para mí, es un grande en todo sentido"El Profe recordó que Diego se brindó por completo a todo el personal del Centro de Vida Sana, "en todo momento y con todas las personas de la entidad".Recordemos que por aquel tiempo, durante la estadía del Diez en Villa Libertador, surgieron versiones periodísticas que señalaban que el futbolista había hecho desorden en la institución médica. "Fue todo una gran mentira, ya que yo estuve los siete días junto a Diego, y jamás hubo problema alguno", contó aVidela, junto a Diego, salían a correr todas las mañanas, charlaban, hacían actividad en el gimnasio, entre otros entrenamientos diarios. "Nunca entendí por qué se agravió mediáticamente a Maradona durante aquellos días que estuvo aquí", reflexionó."Quizás, en algún momento y en otro lugar pudo haber tenido un problema. Pero aquí se portó como un señor".La última jornada que estuvo en el Centro de Vida Sana, Diego decidió salir a trotar un rato más temprano que de costumbre. Y como la prensa no había tenido contacto alguno hasta ese momento con el Diez, Maradona le dijo aquella mañana a Videla: "Profe, vamos a despertar a los periodistas". Los trabajadores de prensa dormían en sus autos estacionados frente al lugar. Por ello, cuando advirtieron la presencia de Maradona en la calle, se levantaron de inmediato con sus cámaras y equipos de trabajo. Y fue justo allí, cuando la revista GENTE tomó la fotografía que hoy ilustra esta nota, donde se ve corriendo a Diego junto al Profe Videla."De Maradona rescato lo que vivimos en aquel momento y lo que me enseñó. Se portó muy bien con todo el equipo de Vida Sana. Con Diego pudimos hablar de la vida, de nuestros hijos, del trabajo. Fue algo hermoso y tengo un recuerdo increíble de él. Ningún ser humano se puede poner en juez de otro si no tiene las manos bien limpias".