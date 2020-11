Anticipan polémica: Avellaneda, declarada por ley "capital nacional del fútbol"

En los fundamentos del proyecto convertido en ley -con solo dos artículos- se pone de relieve que Avellaneda es "la ciudad más pequeña del mundo en tener dos clubes campeones mundiales" cuyos estadios están "apenas separados por 300 metros" y son "emblemas y símbolos de la ciudad".



El proyecto fue impulsado por la diputada nacional Magdalena Sierra (Frente de Todos), esposa del ex intendente de Avellaneda y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.



El Senado sancionó la ley este viernes, al votarla en conjunto con un paquete de otros proyectos, todos aprobados por unanimidad con 66 votos, aunque no hubo expresiones por parte de los senadores.



Los fundamentos de la iniciativa de Sierra también destacan que "en la segunda mitad del siglo XX llegaron los títulos internacionales y el nombre de la ciudad de Avellaneda resonó en todas las latitudes".



"Las máximas expresiones del fútbol mundial pasaron por el césped avellanedense: Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Di Stéfano y Maradona, entre otros. Montevideo, Tokio y Roma vieron a los clubes de Avellaneda levantar victoriosos la Copa Intercontinental", agregó.



En el texto se pone de relieve que "Independiente se ha ganado el mote de ser El Rey de Copas a fuerza de sus siete Copas Libertadores (´64,´65,´72,´73,´74,´75,´84), dos Copas Intercontinentales (´73,´84), dos Campeonatos Rioplatenses (´38,´39), dos Super Copas (´94,´95), una Re-copa Sudamericana (´95) y una Copa Sudamericana (2010)".



En ese punto, los fundamentos no incluyeron la segunda Sudamericana que ganó el Rojo de Avellaneda en 2017.



Al mismo tiempo destaca que "Racing Club de Avellaneda tiene en su haber 17 torneos nacionales oficiales y el honor de ser el Primer Campeón del Mundo de la Argentina en el año 1967, tras haberse consagrado en la Copa Libertadores de ese mismo año".



Además, el proyecto menciona que en el partido de Avellaneda "existen otras instituciones futboleras afiliadas a la Asociación del Futbol Argentino como Arsenal de Sarandí (nacido en 1957) y Sportivo Dock Sud (1916)".

