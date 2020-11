Pidió disculpas uno de los funebreros que se sacó foto junto al cadáver de Diego

Sociedad Despidieron al empleado de la funeraria que sacó la foto de Maradona en el cajón

Una de las personas contratadas por la funeraria que estuvo a cargo del velatorio de Diego Maradona, que apareció en una de las dos fotos tomadas junto al cuerpo en el féretro que se viralizaron en redes sociales, pidió "mil disculpas" y confirmó que fue despedido."Estábamos acomodando antes de llevarlo y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y ahí se sacó la foto", explicó esta mañana Claudio Fernández, en diálogo con, en un intento por justificar la captura de esa imagen, que generó un fuerte repudio social.Tras asegurar que esa foto, en la que se lo ve junto a su hijo, "no fue intencional" y que tampoco fue sacada con su teléfono, el empleado aseguró que Maradona era su "ídolo" y pidió "mil disculpas" a su familia y a toda la gente."Sé que mucha gente se ha ofendido, lo ha tomado a mal; sé que molestó, me están llamando de todos lados", agregó Claudio, quien puntualizó que, entre los muchos mensajes que le llegaron, también hubo "amenazas".Tras asegurar que la cochería Pinier, con la que trabajaba desde hacía siete años y de la cual fue desvinculado tras este episodio, no tuvo "nada que ver" con las fotos que se viralizaron, el empleado recordó que participó de varios sepelios de familiares de Maradona, entre ellos el de su padre, Don Diego, y aseguró que "jamás" tuvo un problema.Ayer, tras la viralización, el abogado del exfutbolista, Matías Morla, advirtió que iniciará acciones legales, mientras que la empresa funeraria lamentó el episodio y aclaró que pediría disculpas a la familia."Jamás pensé que la iban a subir o pasar a un grupo o que la viralizaran; por eso pido disculpas a todo el mundo públicamente y a Claudia, a toda la familia Maradona, a toda la gente y a la cochería, que no tiene la culpa de esto", concluyó.Por su parte, César Picón, dueño junto de la casa velatoria Pinier junto a sus hermanos Diego y Matías, aclaró que los dos hombres y el joven que aparecen en dos fotos "no pertenecen a la empresa", sino que "fueron contratados para colaborar con el sepelio".En otra de las imágenes que se viralizaron, se puede observar junto al cuerpo de Diego Maradona a un hombre de contextura robusta y pelado, a quien señalaron como Diego Molina.