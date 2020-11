Concordia: Tras 8 meses, vuelven a funcionar las calesitas

Javier Pisón, responsable de la ya tradicional calesita en la Costanera de Concordia, adelantó que este viernes volverán a abrir y se reanudan las actividades "después de más de 8 meses".



En declaraciones radiales, detalló que "todo se hará con las nuevas medidas y protocolos", ya que "nos habilitaron que abriéramos en horario de comercio y vamos a volver durante la tarde, que es el horario de mayor congregación de gente".



Protocolos



En ese sentido, adelantó que la calesita volverá a girar "de 17:30 a 21 horas", incluyendo "al trencito y a los barquitos", pero no "los juegos inflables donde se juntan los chicos". En esos lugares específicos, "no podemos hacer que los gurises puedan respetar la distancia".



"Nosotros presentamos este protocolo allá por abril ? mayo y lo que marca es que haya un nene por "piso", es decir esas hileras de juegos que tiene la calesita (barcos, animales, etc?)", detalló.



Además, Javier comentó que "sortija no habrá por ahora y el espacio es muy grande como para que sientan los acompañantes de forma separada".



Precios



Por último, Pisón contó que "aún no hemos definido un precio actualizado para la vuelta en calesita ni para los otros juegos". En ese contexto, recordó que "en marzo pasado estaba en 30 pesos la vuelta".