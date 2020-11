Hinchas piden un billete de 10 pesos con la cara de Maradona

Millones de argentinos y argentinas de todo el país despiden al astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona con homenajes de todo tipo. Tras conocerse su muerte el último miércoles, los fanáticos dejaron flores, camisetas, velas, cartas y fotos en lugares emblemáticos de cada provincia. Pero los homenajes no terminan ahí: ahora en las redes sociales se reflotó una propuesta para que el Banco Central, a cargo de Miguel Pesce, emita un nuevo billete de $10 con la imagen del ex capitán de la Selección Nacional de fútbol.



"Les vengo a proponer un sueño", publicó el usuario de Twitter @SoyElProfe7, acompañado de la imagen del billete diseñado para la ocasión. El posteo ya superó los 18.000 "likes" en la red social del pajarito.



En ese marco, los comentarios y respuestas a la original propuesta no tardaron en llegar. "Vale más el Diego... en esta país inviable un billete de 10 desaparece en 3 minutos", escribió un usuario en la publicación.



"Que sea el de 1000 con diez no te compras ni un chicle (literalmente)", lanzó otro usuario en los comentarios.



"No se usa más el de 10. En todo caso el de 10.000 habría que darle. Hola! Tenemos la inflación más alta del mundo. Un alfajor va a salir 200 pesos en 2021", afirmó un tercero.



Cabe recordar que el 26 de diciembre del año pasado, otro usuario de Twitter llamado Pablo Carballido propuso que Diego Maradona estuviera presente en un nuevo billete de $10.000.



"Si tuviéramos 1 billete de 10 mil pesos de curso legal con la cara de Maradona (o Messi) muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo", afirmó en un tuit. Y agregó: "$10.000 es igual a u$s158. Si 50 millones en el mundo lo cambiarán, obtendríamos 7900 millones de dólares. Sin pedir nada".



La desaparición de una personalidad única para el país como Maradona, revivó el debate acerca de si las imágenes de los animales autóctonos de la Argentina, que se incorporaron a los billetes a partir de 2016, deben ser mantenidas o si deben reemplazarse por personajes célebres.



Al poco de asumir el presidente Alberto Fernández reconoció barajaba la idea de sacar a los animales de los billetes y dejó en claro su deseo de que estén "los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina".



"Lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que desaparezcan Sarmiento, Belgrano, San Martín", dijo el mandatario.



Desde 2016, comenzó a desarrollarse una línea de billetes con los animales autóctonos de la Argentina. Las imágenes de un guanaco ($20), un cóndor ($50), una taruca ($100), una ballena franca austral ($200), un yaguareté ($500) y un hornero ($1.000), están presentes en las billeteras de los argentinos, en un plan de paulatino reemplazo de otros con imágenes como las de Eva Perón y Julio Argentino Roca.



No hay que perder de vista que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó en enero de este año que en los próximos meses habría una nueva familia de billetes, sin las imágenes de animales autóctonos, y con billetes de denominación más alta. Es decir que habría un billete, o más, con un valor superior a los $1.000.



"Vamos a elaborar una nueva familia de billetes. Eso nos va a llevar alrededor de un semestre. En la nueva familia es muy posible que incluyamos un billete de mayor denominación", señaló el presidente del Banco Central en declaraciones a la radio Metro. Y destacó que se dejarán de utilizar las figuras de animales autóctonos.



Asimsimo, en el programa "Pensemos Todos" que se emite por el canal CrónicaTV, Pesce señaló: "Siempre tiene un valor simbólico lo que hay en los billetes. En un país que tiene poetas, políticos, tener que recurrir a animalitos es un poco triste".