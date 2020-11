"Pintada relámpago" para recordar a Diego: "Gestamos un homenaje espontáneo"

El muralista Diego Abu Arab

Sociedad Pintaron un mural en homenaje a Maradona en Gualeguaychú

La iniciativa nacióde un grupo deComenzaron por la tarde y terminaron antes de las diez de la noche.El resultado final, realizado pordibujo del Diez con alas de ángeles y un cartel al lado con la leyenda "Barrilete cósmico".expresó enque esta jornada "es de llanto, pero también un sepelio que no es solo llanto, sino también el salir a la calle y demostrar lo que el pueblo siente"."Somos hinchas de Argentinos Juniors todos en nuestra casa. A poquitas horas de enterarnos de la triste noticia,Hablo en nombre de nuestro grupo de fútbol de todas las semanas,", relató.que, más que fino es el adecuado para el momento"."A las tres de la tarde salimos de nuestras casas, cargando los tachos de pintura, a las 16 apoyamos los pinceles en la pared y a las nueve y media de la noche, con las luces de las camionetas y los autos para darnos luz, terminamos de pintar el mural y nos sacamos una foto, que quedará en el recuerdo nuestro, y para la ciudad, esperamos que sea un punto de referencia", aseguró el artista.Contó que fue debatida la imagen a pintar: "Pensábamos plasmar una gambeta, cantando el himno, embarrado, las put?, ¿qué frase íbamos a poner? Como somos de distintos clubes decidimos pintarlo con la camiseta de la selección que nos unía a todos, con su cinta de capitán y con alas, camino al cielo. Quedó una buena obra, bastante potente, apurada, pero pintamos todos que fue lo más lindo, los gurises se sumaron".Luego fue en el año 1986, y tras esto, ene l 90, otra vez. Su nombre es bandera, lo llevo adentro. Diego es parte de la historia de este país, parte de la historia de cada uno. Para cada momento de la vida hay un 'Diego', las alegrías que hemos compartido en forma generalizada en todo el país han venido de su mano y eso nos unió. Creo que es la unidad del pueblo argentino, y no nos tiene que dar ninguna vergüenza decirlo", aportó.Consideró asimismo que, que es otra enseñanza que nos dejó Diego Maradona".Confió que el equipo de fútbol de los martes que integra, "ahora será Maradona Fútbol Club (MFC)."Nos han dicho que, tras la muerte de Diego. No lo habíamos pensado", dijo.