Familia entrerriana perdió a tres integrantes en 20 días a causa del coronavirus

La familia Bentancor, de la ciudad de Gualeguaychú, sufre una verdadera pesadilla al perder tres integrantes en 20 días a causa del coronavirus. Gastón, su tía y su primo Carlos, fallecieron debido a los daños irreparables que le provocó el Coronavirus.Carolina Euler esposa de Gastón, no sale del impacto de todo lo que está viviendo, situación que la graficó en: "La verdad que todo lo que atravesamos es muy triste, sumamente estresante para los nenes y para los padres de Gastón porque era el único hijo. Además, la muerte de los dos integrantes de la familia por Coronavirus, es un golpe que nos deja sin palabras" manifestó.Carolina tiene tres hijos chicos; seis, nueve y doce años, son sus edades, quienes no pueden creer lo que viven y de la manera que se quebró la familia.El miércoles 14 de octubre comenzó la pesadilla, cuando Gastón le dice a Carolina que "se sentía muy mal, y que tenía miedo por lo que podía pasar".Un par de días después, se conocía que su estado era de extrema gravedad y que se lo entubaba por el cuadro desesperante que tenía: "Rápidamente me dijeron que estaba muy mal, debido a la neumonía bilateral severa que padecía. Le hicieron todos los procedimientos para revertir la situación pero fue imposible" relató.Carolina no se puede sacar la imagen cuando ingresó a despedir a su esposo "Cuando me llamaron para hacer el protocolo de despedida, ingresé al hospital y quedé aterrada de ver lo que era la tragedia con tanta gente entubada y en grave estado. Pero me quedo con el trato profesional y humano con que procedieron los trabajadores del hospital, que es realmente para destacar".Carolina graficó el momento desgraciado que atraviesan: "Estamos sin palabras, porque no encontramos una explicación a tanto dolor, todo esto nos taló la vida".En medio de la soledad, Carolina agradece el acompañamiento de la gente de Gualeguaychú, por las cadenas de oraciones y por la contención en este duro momento: "Todo esto me genera una gran tristeza; espero que Dios no me abandone y que me de las fuerzas para salir adelante y poder criar a mis hijos. Les pedí a ellos que confíen ciegamente en mí y en mis hermanos, que siempre vamos a estar para darle todas las respuestas, porque no quiero que les suceda nada malo a ellos", expresó entre lágrimas.