Masivo funeral de Maradona: cómo puede impactar en la propagación del covid

"La pasión vence a la razón. Es un ídolo del fútbol que se merece este momento después de dar tanta felicidad e ilusión a todo el mundo", asegura Roberto Chuit, epidemiólogo y exministro de Salud de Córdoba. Se refiere al riesgo de contagio de Covid-19 que podría haber durante el velorio de Diego Maradona.Hasta los científicos más racionales comprenden la situación excepcional que significa la muerte de uno de los ídolos de los argentinos. La multitudinaria manifestación de amor hacia el mayor ícono del fútbol mundial es una situación que incrementa el riesgo de contagio, pero está lejos de ser el peor escenario si se toman algunas medidas de prevención.Esta última forma de contagio por aerosoles con virus que quedan suspendidos en un ambiente es más alto en espacios cerrados sin ventilación. Por ello, el mayor riesgo de infectarse ocurre en lugares como un bar, un restaurante, un gimnasio, una discoteca, un templo religioso, etcétera."El funeral masivo iba a suceder con o sin organización. Mejor hacerlo organizado y remarcando que se cumplan las medidas de cuidado lo más que se pueda", señala el investigador.Y agrega: "Con barbijos y al aire libre, las marchas y las manifestaciones no han tenido un impacto grande sobre los contagios". Y recuerda el caso de las convocatorias públicas realizadas por la oposición al Gobierno nacional, en los momentos de mayor circulación viral."Quizás pueda haber un impacto epidemiológico esta vez por la cantidad de personas, pero al mismo tiempo es muchísimo más importante lo que la gente hace todos los días que lo que pasa un día en particular", comenta.En junio, EE.UU. fue el escenario de masivas protestas contra del racismo por la muerte de George Floyd. Estudios posteriores detectaron que en los estados donde las manifestaciones fueron más masivas no se detectaron incrementos significativos de casos.