Morla: "Es inexplicable que durante 12 horas Diego no haya tenido atención"

Sociedad Se conoció el resultado preliminar de la autopsia a Diego Maradona

Matías Morla, abogado del astro Diego Armando Maradona, anunció hoy que pedirá "que se investigue hasta las últimas consecuencias" las horas previas al fallecimiento del campeón del mundo de México 1986, porque es "inexplicable" que en su condición de salud haya estado doce horas sin "atención ni control"."En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines", publicó Morla en un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social Twitter.En el citado informe, la Fiscalía General de San Isidro, que encabeza la investigación por la muerte de Diego Maradona, determinó que el astro pudo haber fallecido entre el martes a las 23:00 y el miércoles a las 11:30, ya que el último que lo vio con vida fue su sobrino el martes.En ese sentido, Morla agregó que "la ambulancia tardó más de media hora en llegar" al barrio San Andrés, del norte del conurbano bonaerense, lo que fue "una criminal idiotez"."El hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: vos sos mi soldado, actuá sin piedad", reforzó.Además, el abogado y principal ladero de los últimos años de Maradona, explicó que es un día de "profundo dolor, tristeza y reflexión"."Siento en mi corazón la partida de mi amigo a quien honré con mi lealtad y acompañamiento hasta el último de sus días. Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar", sostuvo Morla.Y cerró: "Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir que fue un buen hijo, el mejor jugador de fútbol de la historia y una persona honesta".