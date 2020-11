"No se lo cuidó como correspondía", dijo Cahe, ex médico de Maradona

Cuando todavía se despiden los restos de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, empezaron los cruces entre las figuras de su entorno. Las últimas personas que acompañaban al 10 están siendo señaladas públicamente y la justicia bonaerense investiga las "causales de muerte" de Maradona, lo que podría arrojar luz sobre cómo ocurrió su inesperado deceso.Alfredo Cahe, el histórico médico de cabecera de Diego Armando Maradona, lanzó duros cuestionamientos profesionales a las últimas decisiones que se tomaron en torno a la salud del 10 y aseguró que "no se lo cuidó como correspondía"."Tenía que haber un médico permanentemente en la habitación de él", agregó y consideró queEl médicoen la Clínica Olivos, el pasado 4 de noviembre."El chequeo cardiovascular no fue hecho en forma total. No se lo cuidó a Diego como correspondía.", apuntó.El otro punto que cuestiona Cahe era el cuadro de depresión que atravesaba Maradona y contó que cuando lo visitó durante la internación en Olivos "no pude conectar con él porque estaba dormido profundamente debido a la medicación psiquiátrica que había recibido".. Una mujer allegada a Diego me comentó que él había dicho que estaba profundamente angustiado, deprimido, que ya había hecho todo en su vida", reveló.Cahe estaba alejado de Maradona pero a partir de la mencionada operación se acercó a Leopoldo Luque, su último médico de cabecera, para asesorarlo y a quien ahora cuestiona. Antes, había tenido al 10 como paciente durante 30 años. Lo conoció por intermedio del fallecido representante Jorge Cyterszpiler en 1977, y finalizó su vínculo laboral con el exfutbolista en 2007.El 6 de noviembre, en una entrevista con TyC Sports, Cahe había dicho: "Ahora hay que limpiarlo a Diego y después veremos. Estamos en la etapa de limpiarlo totalmente", y aclaró que Maradona "sigue siendo un paciente muy complicado" y que una vez que abandone la Clínica Olivos necesitará tener "asistencia permanente".Y sentenció: "Toda la familia está de acuerdo, las hijas, las hermanas, en que así Diego es inmanejable y se va a deteriorar cada vez más. Hay que tomar el toro por las astas y ponernos firmes, buscar los mejores profesionales.".