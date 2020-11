Vigilia en Casa Rosada: velatorio de Maradona será masivo pero durará 10 horas

Sociedad Cuántos recién nacidos fueron anotados con el nombre Diego Armando desde 1976

Sociedad Pintaron un mural en homenaje a Maradona en Gualeguaychú

Sociedad Se conoció el resultado preliminar de la autopsia a Diego Maradona

El velatorio de Diego Armando Maradona, que falleció a los 60 años, se desarrollará a partir de las 6:00 de este jueves a cajón cerrado en la Casa Rosada y se extenderá durante 10 horas, por disposición de la familia, pese a que se aguarda una asistencia masiva, teniendo en cuenta que desde la noche del miércoles había personas en vigilia en el lugar.Así lo confirmaron fuentes oficiales, luego de que el presidente Alberto Fernández le ofreciera el edificio de Balcarce 50 a la familia de Maradona para la despedida del campeón del Mundo 1986.De esta forma, el ídolo será velado en la Casa Rosada, tal como sucedió con el ex presidente Néstor Kirchner en 2010 y con Juan Manuel Fangio en 1995.Se estableció que quienes quieran despedir al ídolo ingresarán por un corralito que iniciará en Avenida de Mayo y 9 de Julio, entrando a la Casa Rosada por Balcarce 50, y luego saldrán por Balcarce 24, en un intento por cumplir con las normas de distanciamiento social, en medio de la pandemia de coronavirus.Pasadas las 15:00 de este miércoles el personal de mantenimiento comenzó a retirar las placas de yeso que se encontraban en el ingreso de Balcarce 50, cuya entrada no se utiliza desde fines del gobierno de Mauricio Macri.En ese momento, la familia no había respondido a la propuesta, pero el Gobierno decidió iniciar las tareas para "poner en condiciones" el lugar, ante la posibilidad de que así fuera.Por eso, "se activó el protocolo" para despejar el ingreso a la Casa Rosada para "tener todo listo".Luego, poco antes de las 17:00, se confirmó que la despedida del astro futbolístico se realizará en la Rosada, algo que marca el fuerte pese del ídolo en la Argentina y el mundo.En representación de la familia de Maradona se presentó en la sede gubernamental el secretario del astro, Maximiliano Pomargo, cuñado de su abogado Matías Morla, supo NA.Pasada la medianoche Claudia Villafañe, Dalma y Giannina Maradona llegaron a Casa Rosada para aguardar la llegada del cuerpo del ídolo mundial. Se sumó su otra hija, Jana Maradona, Veronica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando para la despedida íntima del entorno del 10. Además participan miembros del equipo campeón de México 86: Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Julio "Vasco" Olarticoechea, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Oscar Garré; ex jugadores y actuales de Boca Juniors: Carlos Tévez, Rolando Schiavi, Martín Palermo y Ramón Ábila.A primera hora de la madrugada los restos del ídolo mundial llegaron a Casa Rosada.Del velorio íntimo también fueron parte Guillermo Coppola y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.Mientras tanto en las afueras de la casa de Gobierno una multitud aguarda desde hace varias horas. Hinchas de diversos equipos del fútbol argentino, personas con camisetas del Seleccionado Nacional e incluso la barra brava de Boca -"La 12"- son parte de la vigilia. La dificultad que tiene esta ceremonia fúnebre es la exigencia del distanciamiento social una vez que se disponga la apertura para el público general, considerando que esperan la llegada de al menos un millón de personas. Personal de la Casa Rosada estará dedicado a pedir la distancia de protocolo en las filas una vez adentro. Afuera, el personal de seguridad estaría dedicado a esa tarea, aunque con menos exigencia, ya que estarán al aire libre. Una vez en Gobierno, las personas recorrerán el féretro y luego saldrán a través de la puerta de Balcarce 24.El operativo incluye 1500 efectivos y un vallado desde la 9 de Julio hasta la Casa de Gobierno. Será en conjunto entre la policía de la Ciudad y la Federal.