Maradona murió el mismo día que Fidel Castro

Diego Maradona no se murió un día cualquiera. Fue el mismo día que Fidel Castro, el líder revolucionario que llevaba tatuado en el cuerpo. El vínculo entre el ídolo popular y el máximo referente junto al Che Guevara de la Revolución Cubana era harto conocido, así como la veneración del diez por Fidel. Para muchos, que ambos hayan muerto el mismo día puede hasta no ser una casualidad.La admiración de Diego no era solo por Castro, aunque quienes fueron testigos de esos años y encuentros aseguraron que el futbolista decía asiduamente que el líder revolucionario era su "segundo papá".Cuando Diego pasó cuatro años viviendo en La Habana fue cuando esa relación se afianzó. "Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política, o de deporte, o de lo que se diera en el mudo, y yo estaba dispuesto para hablar", había recordado el ex Diez sobre ese tiempo habitando la isla.Pero la veneración de Diego no fue solo por Fidel. La experiencia de la Revolución Cubana, y sus otros líderes como Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos fueron parte esa relación con la isla. Y tal es así que además de llevar la imagen de Fidel, también exhibía con orgullo la del Che en el brazo derecho.Hacía tres años que Maradona se había encontrado por última vez con Fidel, e incluso recordó en una entrevista que durante esa visita a la isla, el líder le había preguntado si había ido a despedirse. "No, maestro, le dije. Y me largué a llorar porque quizás tenía más razón él que yo", había contado el propio Maradona de ese encuentro.