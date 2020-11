Colecta de sangre: "Se necesitan 50 donantes diarios para cubrir la demanda"

Ponerse en el lugar del otro

Se desarrolló, este miércoles, una colecta de sangre voluntaria externa en Aeropuertos 2000 de Paraná. "Participaron alrededor de 25 trabajadores, pedimos que las personas se acerquen a donar porque nos hace mucha falta", dijo a, la coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo.En este sentido, contó que la escasez en los bancos de sangre continúa y "hubo una merma de donantes que ronda el 80 por ciento. Siempre tenemos un gran requerimiento de sangre debido a los pacientes oncológicos, cirugías, entre otras cosas".Según detalló la coordinadora del programa, las colectas de sangre "son oportunidades para que las personas se sumen a donar, venimos hasta su lugar de trabajo, barrio, o club para que puedan acercarse y dar este gesto de solidaridad"."Muchos donantes nos manifiestan que sienten temor de ir al hospital, pero nosotros garantizamos seguridad, contamos con un ingreso diferenciado, hay una sala de espera amplia. Entendemos los miedos, pero sabemos que en el Banco de Sangre no se corren riesgos.", resaltó.A su vez apuntó que "se hace insostenible realizar permanentemente colectas, por el tema del personal, tiempos, y demás, por eso pedimos que la gente se acerque al hospital".Las personas siempre se piensan como donantes, pero no como posibles pacientes que necesiten sangre, en este sentido, Jacobo señaló que "hay muchos accidentes de tránsito, cirugías y los pacientes hematológicos, que siempre necesitan plaquetas"."Necesitamos alrededor de 45- 50 pacientes diarios para cubrir esos requerimientos, un número similar a lo que teníamos previo a la pandemia", mencionó Jacobo.Y resaltó: "El banco cubre 13 hospitales de la provincia, previo a los feriados montamos una estrategia para asegurarnos una cierta cantidad de sangre, pero esto también mermó desde el comienzo de la pandemia".Sobre las próximas colectas, dijo que "habrá una en el hotel Maran Suite, el jueves 3 de diciembre; el 10 en el Colegio de Abogados y el 16 en la Iglesia Evangélica de cinco esquinas".En tanto, Mariana Ramírez, responsable de comunicación del CUCAIER, señaló que "acompañamos esta acción y aprovechamos la donación de sangre para captar donantes de células progenitoras, hemapoyéticas, que muchas personas las necesitan".Además, señaló "hay un nuevo protocolo de trabajo, y los donantes pueden ser desde los 18 hasta los 40 años".Sobre la ablación de órganos que ocurrió este fin de semana, donde dos niñas entrerrianas fueron sometidas a cirugías; Mara recibió un corazón y Elizabeth un hígado, resaltó que" sabemos que están muy bien, y eso nos pone muy contentas"."Las familias siguen pensando en este acto de amor, las donaciones pediátricas son un tema muy sensible porque los padres en medio de tanto dolor son los que autorizan este acto", resaltó.