Imágenes de la bajante del río en Gualeguaychú: Podría faltar agua potable

Panorama poco alentador

La sequía se extiende en gran parte de Argentina y en la Mesopotamia comenzó a tornarse en un problema.La escasez de lluvias secó las napas de la tierra y los productores no pueden sembrar "por la dureza de los terrenos" y lo que está implantado puede perderse por la sequía.Pero ahora, el problema se siente también en las ciudades. El río Gualeguay se mantiene en niveles históricamente bajos. Hay tramos que están virtualmente secos y en Puerto Ruíz no se pudo medir la altura de las aguas, porque solo hay algo de barro y cada vez más seco.El Gualeguaychú está casi igual. El leve aporte del Uruguay da un pequeño respiro: 30 centímetros en el puerto de Gualeguaychú y 20 centímetros en Boca. Es tan bajo el nivel que peligra la extracción de agua para la potabilización y, por eso, desde Obras Sanitarias de la Comuna salieron a implorar un "uso racional" del recurso, publica el sitio"Debido a las altas temperaturas pronosticadas y la bajante del río Gualeguaychú se pueden generar episodios de baja presión en toda la ciudad", señalaron desde el municipio.El Instituto Nacional del Agua (INA) dio cuenta días pasados de que el "Río Paraná en territorio argentino sufre la falta de lluvias y el caudal que ingresa al tramo oscila próximo a los 10 mil m3/s, muy por debajo del promedio de noviembre desde 1995".Por su parte, en el Delta el clima se mantendrá "prácticamente sin lluvias en la semana. En el estuario se destaca la bajante con persistencia de aguas bajas. No se espera una recuperación hacia niveles normales durante el resto de la primavera y primera mitad del verano, por lo menos. En Villa Paranacito el nivel continuó oscilando próximo a 1 metro".Paralelamente, sobre la Alta Cuenca del Río Uruguay las "lluvias acumularon entre 20 y 50 milímetros y los embalses emplazados sobre el tramo superior del río continúan con menos de la mitad de su capacidad de reserva. No se espera una recuperación en el corto plazo porque el pronóstico no asigna una probabilidad significativa de lluvias".Según INA, en la Cuenca Media "no se espera un repunte en la semana", al igual que sobre la Cuenca Baja del Río Uruguay donde hay "escasas lluvias en la semana. El embalse de Salto Grande continuaría oscilando en 2,70 metros por debajo de su valor normal de 35 metros".Respeto de nuestra zona, el informe oficial de INA es determinante: "El tramo inferior presenta niveles mayormente en la franja de aguas bajas. En Concepción del Uruguay el nivel promedia en noviembre 0,80 m (2,30 m por debajo del valor normal)".Con este panorama se aguarda un verano con pocas precipitaciones y posible mortandad de peces a causa de la faltante de oxígeno en los ríos y arroyos. Aunque lo que más preocupa es, si con estos niveles, los caudales permitirán extraer agua para potabilizar para el consumo general.