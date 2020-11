Mario Lange, artista entrerriano que pintó 1.300 murales junto a miles de niños

Mario Lange, nació en Strobel, en el departamento Diamante. Sin embargo, a los 12 años se fue a vivir a San Luisadelantó "que en un futuro volvere a vivir a Entre Ríos".Integrante de "una familia muy humilde" siempre se dedicó a la construcción. A los 44 años se le despertó el artista que tenía guardado en su interior y comenzó con esta aventura, en donde cosecha más de 1.300 murales en 18 provincias de Argentina."Con mi familia construíamos el diseño de las casas y me encantaba. Comencé a decorar esas obras porque no encontraba un arte que me gustará. Ahí a los 44 años, comencé a dibujar y pintar", expresó aMario.Comenzó a despear su arte en las autopistas y rutas de San Luis, y también en más de 1.000 ciudades del país.El mural que se encuentra en el ingreso a Strobel "está hecho con todo el pueblo. En Libertador San Martín, en el puente carretero hay un mural que también está pintado por mí".Al ser consultado sobre sus obras más importantes, Mario comentó que "hay dos murales que destaco. Uno es la casa de Gobierno de San Luis, que tiene 8 edificios y los pintamos a todos con flores. La otra obra, fue en Junín, cuando pintamos una bandera argentina para recibir la antorcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahí participaron 11.800 niños".Sobre el inicio de su carrera como pintor, Mario recordó que "es muy loco, mi mujer tiene un hijo con capacidades diferentes y un día me pidió que pinte un mural en la escuela, porque era muy triste".Cuando "pinte mi primer mural en San Luis, las autoridades me prohibieron seguir pintando porque yo no era artista profesional. En modo de protesta pinté 200 escuelas la provincia. Ahí comprendí que lo que me pasaba a mí, le podía pasar a mucha gente entonces decidí llevar el arte a la calle"."Mi idea sobre el arte, es que todo el mundo pueda pintar", señaló.Al respecto de su manera de pintar junto a chicos dijo que "aprendo mucho de los chicos, mi arte es muy simple y emotivo. Una vez pinte un mural con 800 chicos con capacidades diferentes""La pintura me cambio la vida, conocí mucha gente, muchos lugares. De cada ciudad a la que voy, me encanta conocer su historia. Se puede vivir del arte, hay que ser constante y yo disfruto de lo que hago", finalizó.El artista Mario Lange pintó un mural colectivo en la zona del Parque Urquiza de Paraná, frente a la plazoleta ubicada entre Laurencena, Güemes y Liniers También, desplegó su arte en el Consejo General de Educación en la capital entrerriana.