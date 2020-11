Insólito: Le sacaron una cucaracha del oído

Un insólito episodio le tocó vivir a un vecino de Valle María, cuando debieron extraerle una cucaracha de su oído.



Con el insecto molestando en el interior, se comunicó con el Centro de Atención Primaria de la Salud "Dr. Rubén Ghiggi". Fue atendido y después de un arduo trabajo que consistió en el lavaje, pudieron extraer la cucaracha.



El hecho ocurrió el sábado y fue narrado por el propio protagonista, Pablo Azzaro, cantante y artista local. "Estábamos cenando tranquilos y de pronto sentí que un bicho que venía volando entró en el oído", describió al destacar: "Nunca me hubiese imaginado vivir esto".



Resuelto el problema, en sus redes sociales agradeció la atención recibida por personal del CAPS, como la doctora Mariela Rome y la enfermera Amalia Paola.



"No saben la molestia de tener una cucaracha aleteando en el oído. Llegaron súper pronto, me contuvieron e intervinieron la situación con muchísimo profesionalismo y calidez. Muchísimas gracias", narró. (El observador del Litoral)