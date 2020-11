Video: Pareja en moto lleva un cochecito y todos se preguntan si estaba el bebé

Un video grabado en las calles de la ciudad de Gualeguay generó diversas reacciones, pese a que no se conocieron detalles del mismo. Según las imágenes dadas a conocer pory que fueron grabadas por un automovilista, se puede observar a una pareja que se trasladaba en moto por las calles de la ciudad, cuando llevaba un cochecito de bebé a la par de la motocicleta.El video muestra que la moto se traslada a muy baja velocidad, con un hombre que conduce la misma y una mujer, que no lleva casco colocado, sostiene al cochecito que va andando a la par de la motocicleta.Las imágenes publicadas en las redes sociales generaron indignación y otros comentarios, pese a que no se conoció, si la pareja llevaba a su pequeño hijo en el cochecito.En los comentarios, se notó que muchos, se inclinaron por la inconsciencia de la situación y de la pareja, pero no se preguntaron si el bebé estaba en el coche.Laura opinó: "nadie sabe por qué llevaban ese cochecito, ni si adentro iba un bebé. El que grabó, los hubiese detenido y ofrecido ayuda, quizás sea una mamá que trabaja y lleva a su hijito y no tiene otro medio como transportarlo, mal por cierto. Pero uno nunca sabe por lo que está pasando el otro para juzgar sus acciones", dijo en referencia al video publicado en el perfil de"Yo pregunto ¿no?. ¿Saben si realmente iba el bebé en el coche? Puede ser que lo estaba trasladando algún lugar al coche. Si iba el bebé adentro, están totalmente locos los padres. Pero puede ser que no llevaba nada adentro", afirmó Oscar."¿Cómo saben si el bebé va en el coche o no? Hablan sin saber. A lo mejor no podían cerrar el coche y lo tuvieron que llevar así. Y el que filma mejor que ni hablar de ser responsable porque va manejando", señaló Agustina"Capaz lo compraron al cochecito porque iban despacio manejando la moto", remarcó Cristina en su comentario.