"Ganas de superarse y salir adelante": Rodrigo sigue cosechando felicitaciones

Sociedad El adolescente que ideó un sistema de riego mostró el fruto de su esfuerzo

"Por más Rodrigos en este país": Dos grandes remolachas en sus manos, son símbolo de que esforzarse vale la pena Publicada por Elonce.com en Viernes, 20 de noviembre de 2020

Durante el fin de semana, la historia de Rodrigo, el adolescente entrerriano que ideó un sistema de riego para su huerta recibió miles de adhesiones y felicitaciones. Los mensajes de apoyo se multiplicaron. Hubo quienes lo consideraron "un gran ejemplo para los niños que no piensan sino en celular".Rodrigo es un estudiante de Segundo año de la Escuela Secundaria N°14 "Palmas de Yatay" de Raíces Oeste, Departamento Villaguay. El rector de su escuela, Diego Capurro, resaltó la actitud del adolescente.Su historia repercutió en diversos puntos del país y muchísima gente reconoció la actitud del chico.Capurro relató aque el joven "el año pasado ingresó a la escuela secundaria y, meses antes, perdió trágicamente a su mamá y a su hermano en un accidente. Me sorprendieron sus ganas de superarse y salir adelante. Eso me conmovió y me pareció bueno contar la historia".Manifestó que "de nuestra escuela los chicos egresan con el título de bachiller con orientación en Ciencia Naturales". En el establecimiento tienen materias específicas que se relacionan con el cuidado del ambiente y también poseen una huerta."En el caso de Rodrigo, él tiene un proyecto pedagógico individual, pensado exclusivamente para él, porque así lo han determinado ciertos profesionales. Él no aprende ni se le enseña de igual manera que al resto. Se han pensado todas sus actividades en lo que le atrae", manifestó el docente.Ratificó que el chico sueña con ser ingeniero agrónomo y manifestó que "a él le gusta todo lo tiene que ver con el agro y la huerta es su cable a tierra".Sobre el sistema de riego, consideró que "en la escuela pudo haber visto algo de mecanismo, pero se le ocurrió solo y tuvo la suerte de encontrar agua a dónde cavó el pozo".