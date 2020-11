En la ciudad de Ramírez organizaron las "juntadas" y les pusieron tope horario

En la gran mayoría de las localidades, las habilitaciones del uso del espacio público para "juntadas" de jóvenes, es de difícil control los fines de semana. Desde la Comisaría de la ciudad de Ramírez se confirmó que "tanto este fin de semana como el anterior, no se registraron incidentes ni resultaron personas detenidas por estas circunstancias".



A modo de balance general de la situación, se explicó que "inicialmente, el COES y autoridades municipales trabajaron en conjunto con jóvenes de la ciudad, a fin de poder facilitar un espacio para se realicen las reuniones sociales en grupo de 10 personas al aire libre, lo cual se aceptó por parte de la juventud. Calle 25 de Mayo (camino Etchevehere), el Parque Evita, y la avenida San Martín, se convirtieron en los lugares designados para ello, comprometiéndose los jóvenes a respetar los niveles de música, limpiar la basura que ocasionaran y respetar las medidas sanitarias. Esta modalidad no tuvo buenos resultados, ya que los asistentes no observaban el distanciamiento, mantenían la música a un volumen elevado y facilitaban que personas ajenas a la localidad se sumaran al encuentro. Ante ello, la policía local y los Inspectores municipales -tras reiterar en varias oportunidades que se cumpliera con lo dispuesto-, procedían a la desconcentración de los mismos".



"No obstante y pese a las prohibiciones al respecto, se juntaban clandestinamente en caminos vecinales de aldeas, ajenas a esa Jurisdicción", reconocieron desde la fuerza de seguridad. Se aclaró que "en principio se les permitió la permanencia hasta las 05:00, pero de todas maneras se extendían y conllevaba la movilización de personal policial de otras dependencias. Dichos jóvenes viralizaban a través de sus redes sociales los encuentros clandestinos y hasta incluso peleas que se suscitaban en las mismas".



Policía y Municipio coordinaron operativos más rigurosos, "por lo cual ya por segundo fin de semana consecutivo se controlan diferentes accesos a la ciudad, permitiendo sólo el ingreso de personas residentes y con tareas esenciales habilitadas", afirmaron mediante un comunicado desde la policía y se especificó: "Se controla la permanencia de grupos de 10 personas al aire libre y bajo volumen de música -acorde a protocolo-, lo cual solamente es hasta las 2:00 los viernes y sábado, y hasta las 00:00 los demás días de la semana. Es coincidente con el horario máximo habilitado para bares, restaurantes y drugstores, conforme el decreto municipal".



"Pasado el horario, sólo se permite la circulación y no la permanencia, a fin de evitar encuentros clandestinos", remarcaron a FM Estación Plus Crespo. "Con las experiencias vividas anteriormente, gracias a la desobediencia de los asistentes; se comprobó que luego de esa franja horaria es imposible controlar y contener a los grupos de jóvenes", afirmaron las autoridades policiales.



Entre el fin de semana anterior y el reciente, la policía y agentes municipales procedieron a la retención de 8 automóviles y 3 motocicletas; en tanto que no se permitió el ingreso de alrededor de 300 personas -en horarios no permitidos-, quienes arribaban a la localidad en vehículos, con la finalidad de romper los protocolos.



"Actualmente, se reúnen en horarios permitidos por el Municipio y Coes Local, alrededor de 100 vehículos y al menos unas 400 personas, en grupos de 10 y en los lugares sindicados", sostuvieron desde la policía, ratificando que son despejados los espacios al cumplirse el límite horario y son sancionados quienes incumplen con las medidas sanitarias dispuestas.



"Estos operativos serán repetitivos y se está trabajando en un nuevo protocolo, para que los jóvenes puedan realizar sus encuentros al aire libre, bajo ciertas pautas", se anunció.