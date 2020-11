Tras el trasplante, Elizabeth pasó a sala común: "Es increíble la mejoría"

Elizabeth Ríos, de 14 años, ingresó el sábado al quirófano y fue intervenida quirúrgicamente durante siete horas. La adolescente fue trasplantada con éxito, después de mucho tiempo de esperar un hígado. Ella sufría hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante e hipertensión portal.Su mamá, Patricia, en tanto, dijo aque "ha sido increíble la mejoría que ha tenido. Este domingo por la mañana ya no tenía respirador, a la tarde pudo tomar líquido. Este lunes ya desayunó. Pudo hacer pis sin zonda, pudo comer, es muchísima la mejoría y por eso decidieron pasarla a sala común"."Ahora estamos las dos en esta habitación. Ella primero estaba temerosa pero después se le pasó, ahora dice que va a luchar por tener una vida normal. Agradecemos mucho a ese angelito donante", dijo.Expresó que "donar órganos es algo que uno no puede describir y definir. Por un lado uno despide a un ser querido, y por otro le da la posibilidad de vivir a otra persona. Si bien uno va al cielo, los órganos quedan en la tierra. Sigo emocionada por todo lo que ha pasado estos días. Hay que estar en el lugar de la mamá del ángel donante y también en mi lugar".A partir de ahora solo resta "esperar a que empiece a trabajar el hígado, que empiece a movilizarse. Ella tiene que caminar, mover los brazos, ejercitar las piernas, la sangre tiene que empezar a circular. Ella estaba muy mal, era cuestión de tiempo. Esto era de urgencia. No se daban oportunidades para hacerlo antes"."Agradezco a todos porque fueron una gran compañía. Mucha gente me hizo apoyo psicológico, emotivo, todo sirvió", finalizó.