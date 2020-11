Realizaron prueba piloto para uso de playas en San José

La Municipalidad de San José realizó una prueba del aforo que tendrá el balneario durante esta temporada en pandemia. Participaron de la jornada visitantes de los departamentos de Colón y San Salvador.



Los detalles los brindó a El Entre Ríos la Secretaria de Educación, Cultura y Turismo, Anabella Lubo: "Desde las 8 de la mañana, que es el horario en que comienzan a registrarse los visitantes, ingresaron 792 vehículos y 3.168 personas; más o menos un 63% de la capacidad máxima que queremos en la primera etapa de reapertura del balneario, que son 5.000 personas".



"Con el control de la temperatura no tuvimos inconvenientes, no debimos rechazar personas por ese motivo", agregó.



Nueva circulación



La funcionaria menciona que la actividad "sirvió para ver cómo se distribuían a lo largo de la playa. Cada grupo familiar, por su cuenta, se separaba de los otros grupos. Incluso quienes fueron a pasar el día y ocuparon alguna mesa o banco, no se conglomeraron todos en el sector de pic nic, sino que aprovechando que por el momento no hay carpas, se dividieron a lo largo de la costa".



En ese sentido, destaca que "la semana próxima se hace el refulado en una parte que no estaba habilitada, lo que nos permitirá ganar unos 200 metros más de playa".



Respecto a la circulación dentro del balneario, se estableció un nuevo método. "Cuando uno ingresa, pasa la administración y en lugar de bajar a la playa tiene que bordear la parte alta y descender sobre la bajada de lanchas. Esto nos permite controlar mejor el estacionamiento sobre la playa, que ahora es a 45° para que ingresen más vehículos; una vez que se complete, hay otros predios dispuestos exclusivamente para estacionamiento", explica Lubo, a la vez que destaca que con 792 autos, "no se llegó a ocupar".



Novedades en el camping



Refiriéndose al camping, la titular del área de Turismo da a conocer que "se van finalizando 120 parcelas, cada una con su mesa, parrilla y enchufe, garantizando el distanciamiento social y una mejor ordenamiento de las carpas. Fuera de pandemia, teníamos una capacidad de 320 carpas y ahora la reduciríamos el 50%".



"Además, se está pensando que en esta primera etapa, que los acampantes sean exclusivamente para residentes de la microrregión o de la provincia. Lo estaremos definiendo en los últimos días".



"La bendición de las aguas se hará como es tradición el 8 de diciembre, pero la apertura del balneario con cobro de entradas, parrillas y servicio de guardavidas, sería el 4 de diciembre que es la fecha anunciada para la temporada por la provincia. Estamos a la espera del decreto provincial que también habilitaría el alojamiento en campings", concluye Anabella Lubo.