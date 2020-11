Internaron a niña con cáncer que no dejaron entrar en auto a Santiago del Estero

Sociedad Habló el papá de la niña tras cruzar con ella en brazos la frontera provincial

En las primeras horas de este lunes,y su padre tuvo que cargarla por 5 kilómetros,. Ahora se confirmó que será trasladada al Hospital Austral de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.La noticia fue confirmada por Liliana Romero, directora ejecutiva del Cepsi, y la doctora María Eugenia Gauna, directora médica del mismo hospital, según consignó: "Nos comunicamos con los hospitales Italiano y Austral, y se decidió llevarla a éste último. Se le hizo el hisopado [de coronavirus]a ella y a sus papás para que les permitan ingresar a Buenos Aires". Hasta que se obtenga el resultado, Abigail permanecerá aislada en un pabellón especial del establecimiento de la capital santiagueña.Sobre el cuadro de salud de Abigail, la doctora Gauna afirmó:, llegó aquí a las 4.15 o 4.20. Se la recibió en el shock room y se hizo todo lo que correspondía, incluido el hisopado"."Ahora está en cuidados críticos, con el papá y la mamá. Estamos transfundiéndola, esperamos los resultados hoy, y si todo está bien,. Ella tiene un diagnóstico de base que es. Ayer tuvo una complicación, y como tiene sus defensas comprometidas, se la interna, se hacen todos los estudios para ver que no haya ninguna bacteria o virus que complique su cuadro", indicó la profesional.Por último afirmó: "Se le están suministrando antibióticos, estabilizándola, y esperando los resultados para trasladarla. Hoy a la tarde tendremos los resultados del hisopado. Aquí ya le hicimos las ecografías, placas y los exámenes de laboratorio, todo está hecho"., el cuadro de salud de Abigail es muy complicado, más allá de lo ocurrido hace una semana, el pasado lunes 16. Una fuente médica indicó: "No nos olvidemos que este caso se supo porque ellos volvían de una consulta de urgencia por fuertes dolores en su pierna".Días atrás su padre, Diego, había asegurado que su hija estaba muy estresada y cansada por esta situación y que más allá de sus dolores por el tumor ahora debe darle calmantes y "doparla" para que pueda dormir.La ilustración tomada del video donde se ve a su padre cargándola en brazos para cruzar de Tucumán a Santiago fue compartida por figuras de la política, la música, el arte y el deporte. La historia de Abigail conmueve al país y pone bajo la lupa las maneras de hacer cumplir los requisitos de circulación que existen en las provincias por la pandemia de coronavirus.Se espera un parte médico para las próximas horas y los resultados del hisopado para descartar o no coronavirus. En las redes sociales, al conocerse la noticia, comenzó una "cadena de oración" por Abigail y su pronta recuperación.