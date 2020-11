La Canasta Navideña registra subas que rondan el 50%: un budín supera los $150

Productos típicos

Armar el arbolito

. Falta un mes y un día para la llegada de la Nochebuena, que este año tendrá características especiales debido a la pandemia de Covid-19, que sin dudas condicionará la masividad de las reuniones. Y mientras se define qué se podrá hacer y qué no durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, mucha gente ya observa asombrada los precios de los productos típicos para estas fechas, que en la mayoría de los casos se exhiben en las góndolas de almacenes y supermercados con importantes subas respecto al año pasado.Si bien a esta altura del año es habitual que haya aumentos de precios en este tipo de mercaderías, que suelen profundizarse aún más con la llegada del próximo mes,Sobre este tema,, comentó a"Hicimos un pedido hace más de un mes y después otro, y ya había aumentos.. Y el resto de las bebidas han tenido un retoque;, según la marca.. Al respecto, evaluó: "Siempre se registra una suba estacional de la carne, que empieza a verse a mediados de noviembre, pero no suele aumentar tanto como pasó ahora. Un 20% es mucho, considerando los valores a los que ya estaba. Se nota que la gente la está consumiendo cada vez menos con precio promedio de 500 pesos el kilo".Por otra parte, comentó: "Los clientes buscan lo justo y necesario, y por ahora no está comprando nada para las Fiestas, excepto algún budín o pan dulce que llevan para el mate".Los, que mucha gente lleva desde ahora para la merienda, tienen precios variados, según sus particularidades y la marca.Respecto del, hay mucha variedad:En cuanto a las bebidas que se utilizan para el brindis,Una botella de ananá fizz se consigue entre 132 y 310 pesos, según la marca; en tanto, un vino espumante se puede adquirir desde los 210 pesos, cuando estaba hace 12 meses a 159 pesos. Una opción más conveniente es recurrir a las cajas navideñas que se ofertan incluyendo un conjunto de productos básicos que pueden resolver, en parte, el convite durante el encuentro familiar.Una alternativa que trae una sidra de 720 cc, un vino tinto malbec de 750 cc, un budín marmolado de 170 gramos, un paquete de garrapiñadas de 80 gramos, un pan dulce con frutas de 400 gramos, un turrón de 80 gramos y un postre tipo Mantecol de 100 gramos, se consigue a 595 pesos. En tanto, una caja que contiene un espumante extra brut de 750 cc, un vino tinto malbec e 750 cc, un budín con chips de chocolate de 170 gramos, un paquete de confites de maní de colores de 80 gramos y uno de garrapiñadas de 100 gramos, más un pan dulce con frutas de 500 gramos, un turrón con frutas de 100 gramos y un postre tipo mantecol de 110 gramos cuesta 990 pesos.Tradicionalmente se arma el arbolito navideño el 8 de diciembre, día en que se lleva adelante la celebración el Día de la Virgen Inmaculada Concepción. Faltan solo 15 días para esta ocasión y si bien en los últimos años los vaivenes económicos han llevado a muchas familias a optar por reciclar el pino que ya estaba en uso y recurrir a los adornos que yacen guardados desde el 6 de enero, siempre hay algo que debe reponerse, indefectiblemente. Tal es el caso de las luces, un artículo en el que también hay variedad de precios.. También hay alguna opción de perlas rojas lumínicas que sale 1.500 pero están de oferta en un supermercado a 1.100 pesos. Para adornar el arbolito con guirnaldas, boas y lametas hay que pensar en gastar entre 35 pesos y 150; y quienes se deciden a renovar aunque sea en parte los adornos, deben disponer al menos de 130 pesos para comprar un paquetes de seis bolas del tamaño más pequeño, y de ahí en adelante.Para cambiar el árbol de Navidad, el costo que se debe afrontar será de 1.550 pesos para de menor tamaño; uno de 1,50 metros ronda los 3.500 pesos; y alguno más tupido, que supera los 2 metros, está a unos 10.500 pesos. "Por ahora la gente recién empezó a mirar y a preguntar. Creemos que las ventas más fuertes se van a dar al inicio o a mediados de diciembre", señaló una vendedora.