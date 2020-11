Se recupera la joven aplastada por un caballo: "La operación salió muy bien"

Sociedad Someterán a una compleja cirugía de cadera a la joven aplastada por un caballo

Golpes de la vida!

Son obstáculos que Dios nos pone en el camino y uno tiene que ser fuerte y enfrentarlos.

Hoy me toca... Publicado por Guadalupe Ramirez en Viernes, 20 de noviembre de 2020

El pasado viernes,, fue intervenida quirúrgicamente.La joven, confirmó este domingo a, que se encuentra bien "por suerte estoy mejorando. Ayer me hicieron una transfusión de sangre, porque perdí mucha durante la operación. También me sacaron los calmantes fuertes".Y agregó que "estoy en una habitación en sala común, donde me tratan con analgésico y calmantes leves para que vaya soportando los dolores.Al respecto de la recuperación que le queda, Norma su mamá contó aque "en un tiempo va a comenzar a moverse de a poco y tiene que arrancar con la rehabilitación para volver a realizar lo que le gusta".Por su parte, "Chinita" como le dicen sus allegados, había publicado, en sus redes sociales, minutos antes de entrar a quirófano, queY remarcó que, si bien "me va a llevar tiempo recuperarme, lo voy a lograr, voy a volver a lo que me gusta,"."Voy a ser yo porque me llena de orgullo y me pone feliz ser como soy,s", continúo esperanzada.