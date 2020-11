La Ciudad de Buenos Aires abre el turismo nacional e internacional

Se trata de un conjunto de medidas que sostienen y refuerzan los cuidados que se vienen implementando en la Ciudad, medidas de prevención basadas en la responsabilidad individual y colectiva que es clave sostener y que requieren el compromiso de todos.



En coordinación con el Gobierno nacional, el plan contempla diferentes instancias de testeo para garantizar el cuidado de turistas internacionales y nacionales, y residentes de la Ciudad, y solamente incluye el aislamiento en caso de que el testeo resulte positivo. Así, en principio, los turistas y los residentes que regresen a la Ciudad no deberán realizar cuarentena al arribar. En el caso de los turistas nacionales y residentes el test será gratuito.



De cara al fin de semana largo, desde el 8 de diciembre, la Ciudad dispondrá operativos de testeo en la terminal Dellepiane para los visitantes que arriben en micro, y puntos de testeo en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón) y Edificio de la Munich (Av. de los Italianos 851,Costanera Sur), para que quienes lleguen a la Ciudad en auto particular realicen el testeo dentro de las 24 horas del arribo.



En lo que respecta a los arribos por vía aérea en Ezeiza, a partir del 15 de diciembre, la Ciudad montará un operativo en el aeropuerto para testear a los turistas nacionales e internacionales y residentes de la Ciudad que regresen al arribo.



Vías de ingreso y egreso



1) Turistas nacionales y residentes que regresan a la Ciudad

Los turistas nacionales y residentes que regresen podrán ingresar a la Ciudad en micro (terminal Dellepiane), tren o vehículo particular, o bien por vía aérea a través de Ezeiza.



Los turistas nacionales que arriben o los residentes que regresen deberán:



- Presentar una declaración jurada online.

- Los visitantes nacionales y residentes de la Ciudad (que hayan viajado dentro del país) que lleguen por vía aérea deberán realizar un test al arribo en Ezeiza.

- Los que lleguen en micro, un test al arribo a terminal Dellepiane (Au. Dellepiane y Av. Perito Moreno, Villa Soldati).

- Los que lleguen en auto particular o tren deberán realizar el test dentro de las 24 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados por el Gobierno porteño.

- El test será gratuito.

- Una vez realizados los testeos, podrán ingresar a la Ciudad sin necesidad de esperar el resultado en los puntos de llegada y solamente deberán aislarse en caso de que el resultado sea positivo o ser contacto estrecho.

- Los menores de 12 años están exentos del testeo.



Luego de 12 horas, se le informará al visitante o residente el resultado del test.



2) Turistas internacionales

Actualmente, están habilitados los arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay exclusivamente por vía aérea. Los turistas de Uruguay pueden ingresar por vía aérea y fluvial.

Los visitantes deberán:

- Presentar una declaración jurada online.

- Realizar un test en origen con 72 horas de anticipación (requisito del Gobierno Nacional).

- Contar con un seguro médico con cobertura Covid-19.

- Realizar un test al arribo en Ezeiza o en la estación fluvial. Tras el testeo, los turistas internacionales podrán continuar su viaje y no deberán esperar el resultado en el aeropuerto. Los visitantes solo deberán aislarse en caso de dar positivo o ser contacto estrecho.

? El test tendrá un valor de $2.500 para el turista internacional. En el caso de los argentinos que regresen al país y tienen como destino la Ciudad, el test será cubierto por la cobertura que tengan.



Luego de 12 horas, se le informará al visitante el resultado del test.



En octubre, la Ciudad obtuvo el sello de destino seguro del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) que garantiza que cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad para recibir visitantes, y es una garantía internacional de confianza para los viajeros. Asimismo, el Gobierno porteño y el sector hotelero trabajaron en conjunto desarrollando los protocolos, y actualmente los hoteles están listos para alojar visitantes de forma segura. Además, ya hay 39 hoteles de la Ciudad que fueron certificados con el sello del WTTC.



"Es una gran noticia para el sector turístico, que comienza a ponerse en marcha gradualmente. Buenos Aires tiene el sello internacional de destino seguro, que ya están obteniendo también muchos hoteles. Además, esta política nos permitirá trabajar en conjunto con los principales destinos de todo el país para generar circuitos cuidados, dado que muchos de los turistas que ingresan a la Argentina primero visitan Buenos Aires y luego recorren otras ciudades", señaló Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales.



La oferta turística y cultural para la temporada de verano de la Ciudad incluye una amplia cantidad de actividades al aire libre. Así, eventos artísticos para realizar en los patios y terrazas de la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural 25 de Mayo, museos al aire libre, autocines, obras de teatro en anfiteatros, turismo en barrios y recorridos por la Reserva ecológica Costanera Sur, son algunas de las propuestas.



En 2019 arribaron a Buenos Aires 2,9 millones de turistas internacionales y 6,9 millones de turistas nacionales que dejaron un gasto total de U$S 2.484 millones, de los cuales U$S 1.839 millones fueron de gasto de internacionales y U$S 645 millones de gasto de turistas nacionales.