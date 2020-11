Dos balnearios de Gualeguaychú confirmaron que no abrirán en diciembre

Sociedad Identificaron 290 vehículos y 402 personas que estuvieron en el Ñandubaysal

"Solar del Este tampoco abrirá en diciembre"

. El primero afronta las consecuencias del desborde del fin de semana pasado, y el segundo antepone las fuentes laborales.afirmó el encargado de comunicación del complejo, Joaquín Páez."El balneario está trabajando para poder adecuarse a los protocolos, pero ante la falta de claridad y luego de lo que pasó el fin de semana, los propietarios y concesionarios están evaluando la posibilidad de no abrir las puertas durante la temporada", expresó.. De hecho, se ha trabajado en espaciar los sectores de parrillas para permitir el distanciamiento y en otros aspectos, pero ante estas circunstancias, lo que, añadió Páez.También expresó que "hay que analizar los protocolos y su factibilidad de aplicación, pero también se va a esperar lo que ocurra primero con la clausura por parte del Municipio, saber cuál será la multa que deberá pagar el balneario en el Juzgado de Faltas local y también cómo avanza la causa ante la Justicia Federal, porque luego de la inspección del jueves, seguramente habrá algunas otras diligencias que el Juez indicará".Sobre el avance de las sanciones que recaen actualmente sobre el Balneario, Páez expresó que "la clausura no sabemos por qué cantidad de días es, nunca se nos notificó eso. Por comentarios creemos que es por 10 días aproximadamente, pero no se nos notificó. Y con relación a la causa judicial, el Juez recorrió las instalaciones y estuvo también en la Administración analizando distintas cosas. No sabemos cómo avanzará la causa, pero mientras tanto, el balneario permanecerá cerrado, eso se había definido por parte de los propietarios antes que llegara la clausura municipal".El empresario Edgardo Moreyra, propietario del reconocido balneario sobre el río Gualeguaychú, confirmó que"La situación es realmente complicada", sentenció.Moreyra fue claro en su análisis de la situación para los propietarios de balnearios y complejos turísticos de la ciudad. "Hay una gran incertidumbre y no podemos aventurarnos a saber que puede llegar a pasar. El aumento de casos es importante, las cifras nos asustan, con imaginar solamente que en el Uruguay hay 75 casos y han encendido todas las alarmas, nosotros en Gualeguaychú tenemos un promedio casi de 50 casos y nos manejamos como si nada, no usamos barbijo, no nos cuidamos y creo sin temor a equivocarme, que la gran responsabilidad del aumento de los contagios es de la gente que no se cuida de la forma en la que debe hacerlo", sentenció.Sobre lo ocurrido el fin de semana anterior en Ñandubaysal, Moreyra indicó que habla permanentemente con Carlos Sánchez Álzaga, propietario de Ñandubaysal. "Coincidimos en que para abrir nuestros complejos hay que hacerlos de forma completa, con la playa y el camping a disposición de quienes puedan visitarnos. Pero creo que como está la situación, es muy complicado, porque la gente no se cuida, no tenemos una claridad sobre los protocolos que se van a aplicar y la forma en poder aplicarlos", comentó al respecto.De cara al panorama que podría presentarse en la ciudad en la temporada, Moreyra expresó: "Los turistas de Buenos Aires, en cuanto puedan salir, Gualeguaychú será un destino sumamente elegido, más allá de que no haya Carnaval y que no esté la Fiesta del Pescado y el Vino, que son eventos sumamente complejos para poder realizar", aunque marcó una diferencia entre lo que podría suceder y la actualidad."Si me preguntan hoy, mi intención es no abrir el complejo durante la temporada, pero como esto es un día a día, sabiendo que Gualeguaychú será un destino elegido para el turismo interno, estamos evaluando qué hacer", agregó.Y continuó: Lo último que pasó en Ñandubaysal te tira para atrás, creo que es imposible poder controlar de parte de los balnearios cuando se desborda la cantidad de gente".