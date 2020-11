Enfermeros marcharon por reclamos laborales y recordaron a compañeros fallecidos

Este jueves por la noche los enfermeros y enfermeras de la provincia de Santa Fe realizaron una muy ordenada manifestación hasta el Monumento a la Bandera de Rosario, con el fin de visibilizar sus reclamos laborales y de recordar y reconocer a sus compañeros fallecidos durante la pandemia de coronavirus.Caminando en tres columnas, con distanciamiento social, con barbijos y en silencio, los profesionales de la salud transitaron las calles con velas y linternas en las manos, para confluir en un reclamo que abarcó algunos puntos importantes.Uno de ellos fue el reconocimiento y el homenaje a los 13 enfermeros que perdieron la vida por su trabajo durante la pandemia de covid-19 en la provincia de Santa Fe.Una de las enfermeras que participó de la marcha, Lucila Valverde, habló en El Tres sobre su lamentable experiencia familiar. Su hermana era una de las enfermeras que falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) hace algunos días."Me tocó de cerca, uno esté preparado para despedir a los que cuida, pero no para despedir a los que quiere", dijo.A su vez, la marcha buscó exponer otros reclamos laborales, como por ejemplo que se los considere profesionales y se los valore como esenciales y no como técnicos o administrativos."Este silencio dice mucho, venimos con velas para visibilizarnos", agregó Lucila en medio de una ordenada multitud de colegas.En cuanto a la modalidad de la marcha, indicó: "Queremos mostrar que se puede cumplir con las medidas que nosotros les pedimos a los demás. Ése es el mensaje que queremos dar. Nosotros trabajamos así, con distanciamiento y barbijo".Por su parte, la trabajadora de la salud indicó que la OMS declaró al 2020 como el Año Internacional de la Enfermería: "A nivel mundial faltan enfermeros, necesitamos que los gobiernos tomen medidas para que se formen más colegas".Y aseguró que necesitan que se los reconozca como profesionales: "La ley está firmada por el ingeniero Lifschitz, la cual reconoce a todos los que tienen grado universitario, está firmado pero no implementado", sumó Valverde.Además buscan que se los califique trabajadores de alto riesgo, "esa es la otra ley, le falta la reglamentación y también está aprobada", dijo. Eso les permitiría regularizar algunas condiciones de trabajo, sobre las que advierten mucha precarización. (Rosario 3)