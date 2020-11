Trasladarán al "chimpancé Toti" a un santuario de grandes primates en Brasil

El animal está alojado en el Zoologico Bubalcó de Río Negro. La Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos de los animales (AFADA) presentaron un habeas corpus y el ministerio Público de la Defensa realizó una inspección en el lugar. Determinaron el inmediato cese de la privación ilegítima de la libertad y se ordene el traslado del chimpancé Toti.



"La defensa pública interviene ya que Toti es un ser sintiente, tiene un representante porque es un sujeto de derecho, él no tiene la posibilidad de expresarse. Es el afectado en este caso, es un sujeto de derecho no humano, que no tiene la capacidad procesal para ser escuchado y ahí es que tomamos parte", expresó la defensora pública Belén Delucchi.



Luego, la jueza de Familia junto a la secretaria Verónica Dietrich, el defensor adjunto Pablo Bustamante, y las dos representantes de Afada visitaron el lugar. La comitiva acompañada por empleados del lugar, se dirigió directamente al espacio donde se encuentra alojado el primate.



Se tomaron medidas además de la parte interior del lugar donde el chimpancé duerme, como del espacio vidriado, y se constató el sistema de ventilación que posee el sitio. También, durante el tiempo que duró la diligencia, una representante del Juzgado realizó videograbación de lo que allí iba sucediendo y culminó con una recorrida general del zoológico.



La inspección ocular fue solicitada como medida de prueba por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos de los animales (AFADA) junto a la Defensoría Pública, entre las que figuran otros puntos como: la carta de aceptación del Santuario Grandes Primates de Sorocaba en Brasil con fecha el 15 de septiembre de este año para que Toti sea trasladado allí, así mismo se solicita una pericia veterinaria, se presentaron informes de especialistas en la temática que han revisado al chimpancé tanto en el 2017 como este año. Además se pide información a las áreas de Fauna tanto de Río Negro como de Córdoba, que es la provincia desde donde fue trasladado Toti a General Roca.



Finalmente, la representante del Ministerio Público de la Defensa, solicitó en el habeas corpus, que se haga lugar al remedio constitucional promovido, ordenando el inmediato cese de la privación ilegítima de la libertad y se ordene el traslado del chimpancé Toti.





Fuente. ANRoca.