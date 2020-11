Reinfección por covid-19: "Los que tuvieron el virus deben seguir cuidándose"

El Ministerio de Salud de la Nación estableció nuevas definiciones de casos sospechosos de covid-19. De esta manera, se refieren a "reinfección" y a "reactivación viral".



Al respecto, el Dr. Guillermo Grieve, jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín, explicó a Elonce TV que "que haya reagudización se ha visto en distintos departamentos de la provincia. Sucedió en Gualeguaychú y Paraná. En nuestra ciudad vemos cómo la curva va bajando en noviembre".



"Hay que sostener las medidas preventivas porque en noviembre, a medida que pasaron las semanas, entre la primera y la tercera, bajaron los casos y hay una ligera tendencia a la baja. Esto se ve en los pacientes críticos internados en Terapia, pero también en los pacientes moderados internados, que han bajado entre un 40% y 50%. Sabemos que si la meseta se mantiene entre cuatro y cinco semanas, después se viene un descenso. Eso puede hacer que en diciembre ya no tengamos virus transmisible a nivel comunitario", remarcó.



Explicó que la reactivación viral implica "una reactivación del virus, lo que implica mayor transmisibilidad y mayor riesgo de eso también. A eso lo tuvimos entre octubre y noviembre, pero ha disminuido".



Comentó que "una vez que se produce la infección, el virus tiene una vida media que está entre los 10 y 15 días. Después se produce una inactivación, quedan partículas no infectantes. Esa persona que ha hecho todo el ciclo, ha pasado los 15 días y no ha estado en cuadro moderado-severo, después no tiene activación viral. No obstante, pueden persistir síntomas hasta cumplir las 8 o 12 semanas: cefaleas, dolores musculares, dolores articulares, decaimiento y cierta agitación. Se puede estar curado y tener síntomas".



Confirmó que el coronavirus "ha mutado" pero esto, hasta el momento, "no influyó en la producción de la vacuna, tampoco mayor resistencia".



Por otra parte, señaló que "toda persona que ha tenido diagnóstico de covid, que ha superado los 15 o 20 días, a partir del día 25 o 28 estaría en condiciones de acercarse al Servicio de Hemoterapia, se le toman los datos, le sacamos sangre y buscamos anticuerpos específicos. Estas personas deben acercarse entre las 11 y las 13 al Hospital San Martín, realizamos la extracción y lo llamamos a las 24 horas para ver si puede o no donar".



"El paciente tiene que haber pasado todo el período agudo, cuando culmina su cuadro debe esperar dos semanas y se puede hacer la extracción de sangre. Todavía no se sabe el nivel de la curva de anticuerpos, hasta cuándo están en el cuerpo. Algunas son tres meses, otras seis meses y otras un año", remarcó.



Y aseguró que "la persona que tuvo el covid-19 debe cuidarse igual. Tenemos que seguir cuidándonos noviembre y diciembre, no podemos bajar los brazos". Elonce.com