Covid-19 en Entre Ríos: "Curva de casos diarios muestra una tendencia a la baja"

Soledad Retamar, docente e investigadora integrante del grupo de Investigación de Bases de Datos de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, analizó la situación actual del coronavirus en Entre Ríos.En diálogo con ely expresó: "Este último tiempo, la curva de casos diarios a nivel provincial, desde octubre muestra una clara tendencia a la baja, es decir que están descendiendo la cantidad de casos diarios"."Esto se ve influenciado por la baja de casos en el departamento Paraná, pero de igual manera se comienza a compensar con el aumento de contagios en otros departamentos de la provincia, como Concordia", dijo.Y agregó que "lo que realizamos es analizar el índice de duplicación de casos, es decir los días necesarios para que el departamento llegue a tener el doble de contagios en la actualidad. Hoy en día, el departamento de Concordia, necesita menos días para duplicar los infectados que tiene".Con respeto a los fallecidos, la ingeniera comentó que "el departamento Paraná y Diamante, concentran la mayor cantidad de muertes por coronavirus. Esto se corresponde con la cantidad de casos que tienen".Sin embargo, aclaró que "el departamento Paraná, no tiene la mayor tasa de letalidad, es decir que por la gran cantidad de casos que registró, solamente tiene un 2% de fallecidos. En cambio, Feliciano tiene 22 casos y dos muertes, es casi un 10%".El departamento Federal, "es el que menos casos tuvo y no registra fallecidos".Sobre sus proyecciones a 15 días, Retamar mencionó que "si continua de la misma manera, vamos bien, con descensos. No hay secretos, tenemos que evitar los contagios y que no se siga propagando el virus, sobre todo en la temporada de verano".Al finalizar, comentó que "a fines del mes pasado tuvimos un descenso acelerado, que se estancó a partir del 9 de noviembre y ahora comenzó a bajar más lento. Hay que duplicar los cuidados para acompañar a este descenso".