Chubut tampoco le pedirá PCR negativo a los turistas

Sociedad Provincias no requerirán cuarentena ni test para las vacaciones de verano

Chubut no pedirá a los turistas un test previo de coronavirus con resultado negativo ni un seguro de viajero, anunció el ministro de Turismo chubutense, Néstor García, quien aclaró que por un error de comunicación su provincia no figuraba con las otras nueve que no harán esa exigencia a los visitantes.García precisó: "Nosotros venimos pidiendo desde un principio que se fijen criterios comunes entre las provincias, porque si se habilita el turismo no puede ser que un visitante que vaya de Salta a la Patagonia tenga que hacer cuatro o cinco presentaciones para seguir viaje".Chubut comenzó la primera de tres fases para habilitar la actividad turística intracomarcal, para lo cual se dividió a esta provincia en tres sectores, donde los residentes de una localidad podrán circular pero siempre dentro de los límites de cada "burbuja"."Un vecino que vive en la zona de la costa atlántica no podrá ir a la cordillera, ni uno del sur podrá ir al norte, pero sí tendrá un área, a la que le llamamos 'burbuja', en la que se podrá desplazar" explicó.El ministro detalló que "una vez que superemos esta etapa, que estimamos puede durar 14 días, y de no mediar inconvenientes, se pasará a la fase 2 que es el turismo intercomarcal, y por último la habilitación de la llegada de turistas que podría ser para antes de fin de año".Este miércoles, fuentes del Ministerio de Turismo informaron que Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que en conjunto son el destino del 90% de los turistas durante el verano, no requerirán a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de coronavirus con resultado negativo.