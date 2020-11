Con su hija enferma en brazos, cruzó límite a pie porque no los dejaban ingresar

Un video muestra el insólito hecho que tuvo que vivir una familia con su hija en brazos. Abigail Jiménez tiene 12 años, lucha contra el cáncer desde los 7 y se trata en Tucumán. Precisamente desde allí regresaba junto a sus padres el pasado martes, cuando un efectivo del puesto de control limítrofe les prohibió ingresar a la provincia de Santiago del Estero, con el argumento de que necesitaba la autorización previa del Comité de Emergencia de esa provincia."Solo le pedía que nos deje pasar porque ya hacía bastante calor, y encima estaba lleno de moscas, teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna. Pero el policía no entendía, nos decía que esperaba la orden de Santiago", relató su mamá, Matilde, en una entrevista en vivo con El Termeño.Luego de esperar dos horas al costado de la ruta, su papá desesperado decidió bajar del auto, tomar a su hija e ingresar caminando, pasando por delante de los policías y llegando a recorrer 5 kilómetros a pie. Hasta que finalmente llegó la autorización y un familiar los fue a recoger a la ruta."Ella ahora está en crisis, con sus dolores. Cada vez que se despierta, lo único que dice es: ese policía malo, mamá, que no me deja pasar para ir a mi casa", contó Matilde, entre lágrimas."Nosotros queremos una solución y que mi hija no vuelva a pasar nunca más por esto. Está muy mal ella ahora", agregó Diego, su papá, conmovido.