Identificaron 290 vehículos y 402 personas que estuvieron en el Ñandubaysal

En la mañana de este jueves tuvo lugar una revisión de las instalaciones del complejo y una reunión con el representante legal de la firma que administra Ñandubaysal, uno de los principales balnearios de la sobre la costa del Río Uruguay.El titular del Juzgado Federal, Dr. Hernán Viri, explicó en la puerta de Ñandubaysal, que se "dispuso una inspección ocular porque la actividad náutica, al igual que la pesca están permitidas y se tienen que llevar adelante con una serie de protocolos"."Más allá de inspeccionar el lugar, lo que queríamos corroborar era si se adoptaron los protocolos que necesitan para este tipo de situación" y agregó que en la "causa lo que pudimos determinar fehacientemente el día de los hechos concurrieron 300 vehículos, de los cuales ya tenemos identificados 290".El magistrado Federal describió que "hubo tres empleados municipales junto con el representante de Legal y Técnica, Martín Britos, que vino a hacer la inspección ese día a las 23 horas cuando ya no había nadie y, posteriormente, tenemos conocimiento que vino la Policía".Viri aclaró que la intervención de la Justicia Federal se motivó por la presentación realizada por la Municipalidad y que se recibieron "declaraciones testimoniales, se secuestraron imágenes de las cámaras instaladas en el predio de Ñandubaysal, que se están analizando".Luego el juez determinará a quiénes se convoca a "prestar declaración indagatoria y después se resolverá la situación procesal de los mismos. No tenemos plazos, pero entre esta semana y la que viene terminaríamos algunas medidas que ya ordené y quizás surja algún requerimiento nuevo. Después analizaremos todo el plexo probatorio y determinar a quién se convoca a indagatoria"."Con respecto a los menores son inimputables, como ocurre en las fiestas clandestinas. No hay imputación legal", aclaró al finalizar la conferencia.