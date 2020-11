Día del aire puro: acciones para evitar la contaminación

La ONU asegura que la contaminación del aire es "responsable de más de 7 millones de muertes prematuras en todo el mundo" (datos de 2018 de Lancet Countdown) tanto en interiores como al aire libre. La Dra. Verónica Torres Cerio, Jefa de Toxicología y Medio Ambiente del Servicio de Emergencias del Hospital Universitario Austral, diferenció: "la contaminación del aire exterior se produce por emanaciones industriales e incendios, pero, principalmente, por la combustión de los vehículos y la quema de combustibles fósiles. A nivel interior, el aire se contamina por el humo de tabaco, los artefactos de gas que generan monóxido y el sobreuso de sustancias químicas en el hogar".



Cada tercer jueves de noviembre se celebra el Día Internacional del Aire Puro para concientizar a la población sobre este problema. La contaminación atmosférica es el "mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades en todo el mundo", aseguran desde la ONU.



La Dra. Torres Cerino detalló que "el aire contaminado contiene materiales tóxicos en forma de gases, vapores y, además, material particulado que puede llegar profundamente al pulmón generando irritación de las vías aéreas e incluso inflamación de los vasos sanguíneos, entre otros problemas".



"El aire que respiramos es una mezcla de gases (oxígeno, nitrógeno, etc.), vapor de agua y material particulado. Desde hace tiempo se viene monitorizando a nivel mundial la calidad de aire y se observa en qué medida está contaminado. Los contaminantes principales son: gases como el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido nitroso y el material particulado PM10 y PM 2,5 (el tamaño de las partículas se mide en micras)". La exposición al aire con alta carga de material particulado aumenta la incidencia de eventos respiratorios y cardiovasculares. Disminuir la contaminación interior La quema de diversos materiales es una forma de generar tóxicos y liberarlos al ambiente. Si se trata de residuos orgánicos (desechos de alimentos), al quemarlos se produce monóxido, en otros gases, y partículas en suspensión. En cuanto a la quema de plásticos y otros sintéticos, se generan gases tóxicos como el cianuro, el monóxido, el fosgeno y se liberan dioxinas y furanos que son potentes neurotóxicos.



Recomendaciones para evitar la contaminación desde las casas y cuidar la salud:



- Reciclar.

- Evitar la quema de basura.

- No utilizar el auto. Siempre que sea posible, usar un transporte más amigable como la bicicleta o el uso del transporte público (con los cuidados que la pandemia requiere actualmente).

- Evitar el tabaco.

- Ventilar los ambientes.

- Controlar los aparatos de gas previniendo intoxicaciones por monóxido.

- No utilizar ni pulverizar sustancias químicas en exceso (limpiadores u otros).

- Evitar los aerosoles y fragancias dentro de los hogares.