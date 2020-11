UNER, la adaptación de clases en pandemia y los desafíos para 2021

Guillermo López, secretario académico de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

afirmó en el programaque(parte presencial y parte virtual". Además, dijo que algunas facultades estaban con algunas carreras con educación "plenamente virtual".Manifestó asimismo que. Por este motivo, "esta pandemia nos agarró preparados y organizados para hacer frente rápidamente a este 2020"."De pronto, en marzo, nos encontramos con que nuestras cátedras, nuestros 1200 docentes se tenían que abocar a virtualizar propuestas de sus materias, para poder dar continuidad a un año académico tal cual estaba planteado. De hecho, lo lograron en su totalidad, pudieron adecuar su propuesta y estar a la altura de las circunstancias", destacó.De la misma manera, apuntó queHan tenido un cursado normal, en este escenario, de sus asignaturas"."Hemos puesto a disposición, alumnos avanzados que pudieron acompañar en los aspectos académicos y también en la contención en este trance. Pusimos docentes asesores en todas las áreas de educación a distancia, para poder atender estos desafíos", resaltó el secretario académico de la Uner.Asimismo, aportó que en reunión con los nueve secretarios académicos de cada una de las sedes de la Uner y llegaron a la conclusión de que "hemos podido garantizar educación en este 2020."Estamos trabajando en estos momentos,Laspara las facultades de la Uner serán a partir del 1º de diciembre.En febrero "vamos a estar esperando acon un curso de ambientación a la vida universitaria, mediada por la virtualidad, con un acompañamiento presencial sincrónico que, programados en febrero, para que no todo sea de autogestión, sino que encuentren una cara visible desde otro lado que no sea solo por videoconferencia", afirmó.Al ser consultado, dijo que "se están preparando" para un año 2021 que podría ser en la virtualidad totalmente, en la que sea un planteo estratégico, parte virtual, parte presencial; o en la presencialidad pura, ojalá así sea. No son decisiones nuestras, sino del Ministerio de Educación".Contó asimismo que han preparado y habilitado las bibliotecas para que los estudiantes accedan a las mismas."Esto es el paso a paso, pero se pueden quedar tranquilos que la educación en la Uner está garantizada. Estamos trabajando fuertemente", dejó en claro.