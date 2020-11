Irazusta: "Es importante practicar un turismo responsable"

El turismo se habilitará en la provincia desde el 4 de diciembre y son muchas las expectativas de quienes viven de este rubro y durante todo el año prácticamente no han generado ingresos.



Al respecto, Gastón Irazusta, Secretario de Turismo de Entre Ríos, comentó a Elonce TV que "nos preparamos para una temporada de turismo que va a ser muy distinta a las anteriores. Será una temporada de convivencia con el covid-19 y tenemos que redoblar esfuerzos sobre los comportamientos, las prácticas que de alguna manera se ven afectadas. Hay que atravesar un proceso de adaptación".



"Estuvimos trabajando en la generación de protocolos para los distintos productos turísticos y luego un proceso de asimilación, de transmitirlo con los prestadores, que hasta ahora son más de 2500. Es algo continuo, es parte del proceso de adaptación. Lo bueno de nuestra provincia es que nos posicionamos bien en cuanto a naturaleza, espacios abiertos y naturales, tenemos mucha impronta. Todo indica que esos lugares serán los más buscados", remarcó.



Con el gobierno nacional "elaboramos distintos protocolos y cada municipio debe adaptarlos, enriquecerlo de acuerdo a las características de cada lugar. Se comparte para los distintos rubros. No obstante, partimos de la responsabilidad individual de cada persona de cuidarse y ser conscientes, practicar un turismo responsable".



Asimismo, manifestó que "acceder a las termas y playas tiene un estricto protocolo que busca que haya distanciamiento, no haya sobrecarga de los espacios, haya higiene y otras cuestiones". Elonce.com