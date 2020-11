"El aborto tiene que ser ley para cuidar la salud de las personas gestantes"

Política El Presidente envió al Congreso el proyecto de ley para legalizar el aborto

"La ley tiene que salir cuanto antes"

Aborto en pandemia

El Presidente Alberto Fernández envió al Congreso de la Nación su proyecto para legalizar el aborto que lleva el nombre de "Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto".Sobre este tema, una de las integrantes la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la licenciada en Obstetricia Carolina Comaleras, detalló una serie de diferencias anteSegún señaló una de las diferencias es el tratamiento de objeción de conciencia, "nuestro proyecto despenaliza totalmente a las mujeres que abortan, en cambio en el del Ejecutivo las mujeres que realizan un aborto luego de las 14 semanas, si no están contempladas en las causales, están penalizadas".En este sentido indicó que, "es una cuestión que no puede ser, porque no podemos pensar que un proyecto que legalice el aborto y que a la vez penalice a quienes que lleven adelante la interrupción.Otras de las diferencias es como se aborda la Educación Sexual Integral, (ESI), sobre esto manifestó: "en nuestro proyecto la ESI está pensada para ser enseñada como un derecho de todas las personas gestantes a través de contenidos laicos, actualizados y con perspectiva de género. Sin embargo, en el proyecto del Ejecutivo no está incorporado específicamente"."Hay mucho del proyecto del Ejecutivo que toma letra del de la campaña, hay muchos párrafos similares. Esperamos que sea un tratamiento exprés que se haga en plenario de comisiones", sostuvo Comaleras."Tenemos todas las expectativas en que este 2020 tengamos esta norma, está en riesgo la vida y salud de las niñas y de todas las personas gestantes. Hay chicas menores de 15 años que siguen adelante con un embarazo porque no reciben la atención necesaria, y se transforman en", resaltó la obstetra.A su vez reflexionó que "esperamos la mejor ley posible, sabemos que hay que buscar consensos, pero queremos lo mejor para luego a trabajar sobre la implementación"."Las interrupciones por abortos inseguros quedan reflejados cuando las mujeres acuden a los hospitales ya con situaciones de salud muy compleja", indicó."En este momento pudimos ir garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo, que es lo que está vigente desde 1921 en Argentina", resaltó.Y continuó: "acuden a través de la línea telefónica (0800 222 3444). En este tiempo de pandemia las consultas se incrementaron en pandemia, de las cuales un 85 por ciento son consultas por interrupción del embarazo"."La pandemia repercutió mucho en este tema, porque muchas mujeres tienen miedo de salir y solicitan consultas virtuales. Las mujeres han seguido abortando en pandemia", explicó.Además sumó que "el aborto existe desde que el mundo es mundo, por eso exigimos que haya una ley que garantice un acceso a prácticas seguras, y no pongan en riesgo la salud de las personas que toman esa decisión con plena conciencia".Al finalizar dijo que "Hoy en Paraná a las 18:30 horas, en plaza de mayo habrá una intervención urbana para apoyar la campaña a favor del aborto".