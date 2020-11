El cannabis redujo las convulsiones a niño entrerriano y le devolvió su sonrisa

Sociedad Autorizaron el cultivo de cannabis medicinal y la venta de aceites en farmacias

Enzo Francisco Zatti es un entrerriano oriundo de Viale al que le diagnosticaron esclerosis tuberosa (CET) -una enfermedad genética- con síndrome de West, el que se caracteriza por ocasionar espasmos y retraso psicomotor. Debido a estas patologías, los chicos suelen perder la sonrisa y desde pequeños deben ingerir una batería de medicamentos, con lógicas consecuencias secundarias y no tan secundarias.El sufrimiento de Enzo parecía no tener fin. Pero su mamá, Vivi, decidida a no bajar los brazos, un día encontró una luz de esperanza. Hoy por hoy, dos gotitas por día de aceite de cannabis medicinal le permiten Enzo disminuir las crisis de ausencia y bajar las convulsiones diarias casi a cero. Además, pudo volver a conectarse con su mamá y hermanos."Es rara la vez que le da alguna convulsión. Y, además, está con menos del mínimo de su medicación", contó Vivi aEl chico logró disminuir las convulsiones. De tener hasta ocho por día (algunas de ellas bastante fuertes), hoy no llega a las dos mensuales. Y eso se debe, explica su mamá, al aceite de cannabis. Además, su sistema inmunológico también se reforzó, sin quedar anémico como solía ocurrirle antes del cannabis.Por ello Vivi, al igual que miles de madres y padres de todo el país, celebraron el decreto del gobierno nacional de la semana pasada. Ese decreto permite el acceso al cannabis medicinal mediante el autocultivo, el cultivo solidario o, en el caso de que exista indicación médica, a través de la utilización de especialidades medicinales.También se establece que aquellos pacientes que tienen cobertura medicinal pública exclusiva puedan acceder por medio del Estado a los derivados de la planta.Por otra parte, hasta antes de esta resolución nacional, sólo se permitía el uso de este medicamento para quienes padecen epilepsia refractaria. Ahora se amplió el espectro y, según el decreto, podrá usarse "como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor".