Dolores: "Los trabajadores de El Diario sufrieron las mismas injusticias que yo"

El discurso



Este martes, frente a Tribunales, Dolores Etchevehere junto a los ex trabajadores de El Diario de Paraná e integrantes de Proyecto Artigas, realizaron una manifestación en el marco del llamado a indagatoria al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, en la causa por estafa que tramita el juez de Transición Carlos Ríos.En el marco de la audiencia de indagatoria a Luis Etchevehere, denunciado por su hermana, en la causa por estafa en el proceso de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, extrabajadores de El Diario se concentraron frente a Tribunales."Por primera vez los Etchevehere corruptos tendrán que dar explicaciones a la justicia, todos los que sufrimos el accionar mafioso de ellos, nos estamos encontrado en una misma lucha"resaltó Dolores Etchevehere.A su vez dijo: "El camino que emprendimos juntos con el proyecto Artigas fue un primer paso para arrojar luz sobre lo que todo el mundo sabe, pero que nadie habla: los pactos de poder que existen en la provincia de Entre Ríos y que garantizan la impunidad de esta banda de delincuentes"."Siempre quise mucho a El Diario, aunque mi familia nunca me dejó participar, soy periodista. En el 2012 cuando advertí que algo raro estaba pasando comencé a investigar, con la dedicación y firmeza que este oficio me dio", aseguró.Y continuó: "Reuní pruebas concretas que demostraban que los Etchevehere estaban ejecutando. En 2013 presente la denuncia, pero la causa durmió años en algún cajón de estos Tribunales".Durante el extenso discurso, Dolores Etchevehere declaró que sufrió amenazas, "hicieron todo lo que estaba a su alcance para doblegarme y en 2015 fui a con toda la documentación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos. A pesar de tener un resultado positivo la causa siguió durmiendo"."Los trabajadores que resistieron durante años el accionar de los Etchevehere corruptos, no tengo dudas que sufrieron lo mismo que yo. Pero supieron continuar firmes por sus puestos de trabajo y el Diario, que no lo construyen sus dueños sino los periodistas", señaló."Las indagatorias que comienzan hoy, son la prueba que los pactos de poder pueden romperse", culminó.