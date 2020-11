Etchevehere vs. Etchevehere: "Quebraron la voluntad de las personas"

Este martes, se desarrolló una audiencia de indagatoria a Luis Etchevehere, denucniado por su hermana, en la causa por estafa en el proceso de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario.En el marco de la indagatoria, Dolores Etchevehere, junto a extrabajadores de ese medio gráfico protestaron frente a Tribunales."Espero que se terminen de una vez los pactos de poder que rigen en los tribunales de la Justicia", sentenció aDolores Etchevere.En este sentido, aseguró: "Quebraron la voluntad de las personas para que no denuncien, pero hoy eso se terminó, le vamos a dar curso a todas las denuncias"."En este momento el fiscal Federico Delgado, en Buenos Aires, está investigando todo que no hicieron en los Tribunales de Entre Ríos. Siempre voy a hablar a través de los expedientes, cada resolución que ocurran acá (en Tribunales) va a ser remitida a la Justicia Federal", sentenció la hermana de los EtchevhereRespecto al supuesto vaciamiento de El Diario dijo que "espero que los jueces hagan su trabajo, hay muchas omisiones y eso lo hacen para que yo me quiebre y canse"Sobre el estado de El Diario de Paraná, la periodista Luz Alcain, dijo que "fueron despidos muy injustos y violentos. Somos 85 trabajadores que esperamos que nos paguen lo que nos deben, no sabemos si hay expectativas, pero seguimos reclamando", sentenció.En cuanto al concurso de acreedores dijo que "sale muy poco dinero de vez en cuando, que es por el embargo de las cuentas del Diario y cada tanto el 6 por ciento se asigna a los trabajadores".