Ayudar Hace Bien: "Apelamos a la responsabilidad y la solidaridad"

Paraná UTEDyC se suma a la acción solidaria y dona elementos de limpieza

La edición 16º de la jornada solidaria, este 2020, debido a la pandemia por coronavirus tendrá una emisión muy especial. Es que, si bien el aislamiento modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene.Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda. Yen los días previos a la movida solidaria, rescata el testimonio de los trabajadores que se encuentran en la primera línea frente a la pandémica enfermedad."Esta pandemia no nos dio tiempo a prepararnos desde ningún aspecto.debido al protocolo de aislamiento que impone la OMS", explicó ala licenciada en Enfermería que se desempeña en el área de Covid-19 del hospital San Martín, Belén Estrada.y uno tiene que tratar que, entre todo nuestro traje de bioseguridad, hacer que ellos nos sientan cerca", comentó la trabajadora con 14 años de servicio en el nosocomio de la capital entrerriana.Y continuó:más allá de lo edilicio, o si las estructuras estaban preparadas"."En varios meses de trabajo, lógicamente. Como enfermeros,, lamentó Estrada al remarcar: "El grupo está sólido, vamos todos para el mismo lado, pero el cansancio emocional es importante".Finalmente, la trabajadora de salud bregó para que "la gente entienda que uno pone todo lo que puede y más". Y en ese sentido, recomendó "que hagan las actividades que se les permiten, pero con cuidado"., no solo por nuestro cansancio emocional sino también por los pacientes, los familiares que reciben llamados telefónicos, e instamos a solidarse con los que les atravesó esta patología. Multipliquemos los gestos", encomendó la enfermera del área de Covid-19 del San Martín.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.-Sanitizantes-Lavandina-Guantes-Barbijos-Alcohol-Cremas hidratantes-Pañales-Tomate-Harina-Fideo-Arroz-Leche-Azúcar-Cacao-Yerba