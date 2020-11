Nacer en pandemia: Readaptarán protocolos para acompañar a los prematuros

Los testimonios

Video: Nacer en pandemia: Experiencias de padres de niños prematuros

Bajo el lema "Semana de la Prematurez", en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná se realizó un pequeño encuentro con padres de niños prematuros, donde cada uno de ellos contó sus experiencias. En la ocasión, se planteó el desafío de planificar la nueva normalidad de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 2021 respetando los derechos del prematuro."Es una fecha importante y en este año con una situación especial que pone nuevamente sobre la mesa cómo nos vamos a ir manejando en la atención del prematuro y cómo haremos valer sus derechos y los de su familia puesto que por la pandemia se generaron muchísimos protocolos que después tuvieron que adaptarse a cada una de las situaciones", explicó ael jefe de Neonatología del hospital materno-infantil San Roque, José Luis Casco.En ese sentido, destacó que "lo importante es capacitarnos y flexibilizar esos protocolos de atención para volver a valorizar los derechos del prematuro, que, si bien nunca fueron dejados de lado, sí tuvieron que restringirse, sobre todo en relación a las visitas y el contacto con los papás y ya no tenemos las visitas de hermanitos y abuelos, como antes"."Es urgente sentarnos en una mesa para elaborar nuevos protocolos que se ajusten a nuestra situación, para volver a tener el grupo familiar que es fundamental para la Neo", sentenció el Dr. Casco.En la oportunidad, comunicó que en el hospital de niños de Paraná "se mantuvo el nacimiento de prematuros en un 10%, y con las patologías que normalmente tienen". "No hemos tenido pacientes internados por sintomatología asociada al coronavirus, sí en Maternidad, junto a sus mamás, por casos de sospecha", aclaró al destacar que "se logró que los niños internados se vayan con lactancia exclusiva; ninguno de ellos incorporó biberones como se hace en otros servicios"."Es fundamental el vínculo entre la mamá y el bebé desde el primero momento del nacimiento porque cuando lo uno lo corta, no se vuelve a repetir", remarcó el especialista."Todas las situaciones importantes porque cada es una experiencia que nos enseña algo nuevo", refirió y destacó la confianza que los padres depositaron el personal de salud del servicio de Neonatología.Por su parte, la subjefa del área, Analía Picotti, reveló: "Es muy emocionante ver cómo un bebé tan pequeñito se aferra a la vida y cómo lucha día a día por sobrellevar cada obstáculo y en compañía de su familia, porque es muy importante que los padres y hermanitos acompañen al prematuro"."La familia está permanentemente preocupada alrededor de ese bebé es algo que te llena el corazón y es hermoso ver cómo evolucionan, porque uno después los ve en el pasillo, grandes, porque crecieron, y cuesta creer que ese bebé llegó a tener menos de un kilo y estuvo dentro de una incubadora luchando por su vida", reconoció.Punto aparte, mencionó que "el control del embarazo es uno de los pilares para evitar la prematurez, y además porque se pueden prever patologías con las cuales el bebé ya se está formando para brindarle el tratamiento adecuado".