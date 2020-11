Concejal reclamó más compromiso social frente a las aglomeraciones en las playas

Sociedad Ñandubaysal cierra hasta la autorización de los protocolos para balnearios

Entre sábado y domingo, en el puerto o las playas públicas y privadas se vieron numerosos grupos de personas disfrutando las temperaturas primaverales pero sin respetar las medidas de bioseguridad que impone la pandemia.Al respecto, una de las opiniones que se escuchó este lunes fue la del doctor y concejal Luis Castillo, quien expresó que "es preocupante lo ocurrido y no hemos tomado conciencia que el uso del barbijo es la herramienta más importante para protegernos".Castillo cuestionó que "la gente anda en la calle sin barbijos. No arrancamos la temporada y ya se no está yendo de las manos la cantidad de casos. Yo creo que no puede pasar desapercibido lo que pasó en el balneario Ñandubaysal por la falta de responsabilidad de la gente. Hay que entender que se está poniendo en riesgo el trabajo y esfuerzo inmenso del sistema de salud".Para el edil de Gualeguaychú Entre Todos, "tenemos que ser más cuidadosos, acá lo fundamental es el uso del barbijo y evitar los amontonamientos. Todos tenemos que actuar responsablemente y cumplir con la ley federal vigente", reclamó.Pero también criticó la actitud del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que mantuvo una cena con el dirigente boliviano Evo Morales y un número importante de funcionarios en un sitio cerrado, sin distanciamiento y sin barbijos. "Hay que ser claros en la transmisión del mensaje y en la acción posterior. No tenemos que ser contradictorios porque se genera desconcierto, confusión, negación y un bajar los brazos contra la pandemia", precisó Castillo.En ese sentido, Castillo agregó que "no podemos convertir todo en una cuestión ideológica, en un Boca-River, como está pasando con la posible vacuna contra el COVID. La dirigencia no está cumpliendo su rol de dirigir y marcar pautas de conducta".Finalmente detalló que "presenté una ordenanza de adhesión a la Ley Provincial de Donantes de Plasma para convalecientes. Nosotros ya pasamos los 150 pacientes tratados con plasma y tenemos más de 80 donantes registrados, según un importante trabajo que estamos haciendo estadísticamente" desde el Banco Único de Sangre del Hospital Centenario Gualeguaychú.