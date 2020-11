Unas 8.000 personas quieren adoptar los perros rescatados en Rosario

En tal sólo cuatro días unas 8 mil personas se anotaron como posibles adoptantes de los casi 200 perros rescatados de un criadero clandestino en la zona sudoeste de la ciudad. En Protección Animal del municipio aún están tratando de organizar en una planilla los miles de mails que llegaron entre el viernes y el domingo a proteccionanimal@rosario.gov.ar , que saturaron la casilla de correo electrónico. La búsqueda está cerrada y ahora resta filtrar a los interesados."Estamos armando el listado con ayuda de las ONG's proteccionistas que conocen buenos adoptantes. Pero a todos los mandamos a registrarse y a cumplir con los requisitos. Tratamos de que sean de Rosario y que no tengan muchas mascotas. Privilegiamos a los que ya tienen animales rescatados o castrados", detalló Sabrina Latino, a cargo de la oficina municipal.En los próximos días comenzarán a llamar a los elegidos, y la entrega definitiva de los animales se resolverá durante esta semana. "Todavía se está trabajando. Los animales están todos con los depositarios judiciales, resta que la Fiscalía defina con la imputada cómo será retirar una cantidad importante de perros de su domicilio", dijo.El 4 de noviembre, en una vivienda de avenida del Rosario al 2000, se rescataron 199 perros que vivían en condiciones de hacinamiento. Una semana después, la fiscal que está al frente de la Unidad de Salidas Alternativas del Ministerio Público de la Acusación, Mariel Oliva, imputó a la propietaria por maltrato animal, dispuso la aplicación de justicia restaurativa y que los canes sean entregados en adopción. La mujer se quedará con algunos perros de edad avanzada y otros jóvenes, pero con compromiso de castración.En el medio hubo una difusión de información incorrecta por parte de la Policía Comunitaria sobre la entrega de los perros, todos de raza pequeña, que supuestamente iba a comenzar ayer pero fue finalmente suspendida. "Se va a pensar bien, son animales, no son cosas. Algunos no están sociabilizados, hay que ver si alguna perrita está embarazada y no nos dimos cuenta", apuntó la referente.Una vez resuelto el traslado, se constatará el estado de salud de cada perro en conjunto con las organizaciones protectoras, y recién luego se definirán las entregas. Los adoptantes que se hayan registrado en la dirección de mail de la Municipalidad deberán reunir características necesarias y tendrán un seguimiento judicial una vez hecha la entrega. "Se cerró el mail porque ya no se puede seguir ampliando el listado, no tenemos capacidad humana de procesarlo", comentó Latino.Entre los requisitos, además de los datos personales completos, se pidió que los nuevos propietarios completaran todo el plan de vacunación y hagan esterilizar a los animales a su costo con un veterinario privado, para no saturar el Instituto Municipalidad de Salud Animal (Imusa), donde hoy es difícil conseguir un turno para hacer las prácticas de modo gratuito.Además, los interesados debían incluir en el correo una descripción de su vivienda, como la cantidad de metros cuadrados disponibles, qué condiciones ofrecen para que el can desarrolle su vida, cuántos animales tienen y si están castrados, y si alguna vez han adoptado con anterioridad.Quienes se anotaron quedarán en un registro de adoptantes, ya que a partir de la difusión del caso, ingresaron muchas denuncias sobre criaderos, tanto al municipio como en Fiscalía. "Este es el primero, pero seguro vamos a ir por más lugares en estas condiciones", dijo la titular de la Oficina de Bienestar y Protección Animal, por lo que se espera que en un futuro próximo haya más animales que busquen un hogar donde puedan vivir en condiciones dignas. (La Capital)