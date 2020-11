Le revocaron la matrícula como abogado a uno de los asesinos de Cabezas

Foto: Archivo

El ex policía bonaerense condenado a prisión perpetua por el crimen del fotógrafo en 1997, está en libertad condicional: estudió derecho en la cárcel mientras cumplía la condena. Obtuvo el título de abogado, que juró en la propia institución que nuclea a los matriculados porteños.



Pero la familia de Cabezas, encabezados por su hermana Gladys, planteó que no podía ejercer porque sólo está en libertad condicional por el cumplimiento parcial de la pena, pero la condena aún no se agotó. Ello ocurrirá en 2021, y sólo entonces Prellezo podrá volver a intentar incursionar en el ejercicio de la abogacía.



Por lo pronto, el Tribunal de Disciplina resolvió por unanimidad la exclusión de la matrícula.



La decisión es apelable ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia.