Violenta protesta en Mar del Plata por la playa pública: destrozaron balneario

Una movilización para reclamar mayor espacio de playa pública derivó este domingo a la tarde en un acto de vandalismo en La Perla: alrededor de 250 manifestantes destrozaron un balneario casi en su totalidad, rompieron un cerco y estuvieron a punto de quemar los postes de madera de las carpas.Todo ocurrió cerca de las 17, después de que un conjunto de vecinos se autoconvocara para marchar hacia French y la costa con el objetivo de exigirle a las autoridades municipales medidas tendientes a controlar a los concesionarios de las playas y garantizar el uso gratuito de la superficie de arena prevista por la norma que regula los contratos, sobre todo en una temporada especial como será la próxima, debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, a los 30 manifestantes que se movilizaban pacíficamente se sumaron entre 200 y 250 hombres y mujeres que, según fuentes policiales, se identificaron como integrantes del Polo Obrero, el MTR y el Frente de Izquierda, que comenzaron a llevar a cabo acciones violentas.

"No a la playa privatizada", "los balnearios privados destruyen el ecosistema" y "la playa no se vende", eran algunas de las consignas de los carteles que los manifestantes exhibieron mientras interrumpían la circulación vehicular en una de las manos de la avenida de la costa.La peor parte de los incidentes se registró en el balneario "Perla Norte", donde en pocos minutos provocaron graves destrozos. Conforme pudo saber La Capital de Mar del Plata, rompieron un cerco, quitaron las lonas de las hileras de carpas y estuvieron a punto de quemar los postes de madera de las mismas.En ese momento, llegó al lugar personal policial de la comisaría primera, reforzado por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de Infantería. Con la intervención de los uniformados, la protesta fue neutralizada y, si bien no se produjeron detenciones, a las 18 los manifestantes ya se habían dispersado.

De acuerdo a los datos obtenidos por este medio tras consultar distintas fuentes, la fiscal de turno, Andrea Gómez, fue notificada de los sucedido y se inició una causa judicial por el delito de "daños". En ese marco, los investigadores procurarán identificar a los causantes de los disturbios y citarlos a declarar en Tribunales.Por su parte, los vecinos autoconvocados en el grupo de Facebook "En Defensa de las Playas Públicas", que estuvieron al frente de marchas anteriores en los últimos años, se despegaron del accionar de los militantes de izquierda a través de un comunicado. "En ningún momento fomentamos estos hechos, pero entendemos el malestar social y la indignación de la gente. Violencia es privatizar el 90% las playas", deslizaron los administradores de ese grupo. Algunas versiones indican que participaron organizaciones políticas en los hechos de violencia.En declaraciones a la prensa, Jorge Riccillo, el propietario del balneario afectado, contó que luego de los incidentes recibió los llamados del intendente Guillermo Montenegro y del flamante secretario de Seguridad, Horacio García, quienes se pusieron a disposición suya y se solidarizaron por los hechos sufridos. "Esto que nos hicieron es una picardía. Nos golpea y nos hace retroceder un metro a 10 días de abrir, pero vamos a abrir igual y dar el servicio como siempre", expresó el empresario.