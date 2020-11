"Estoy siendo excluida", denunció alumna con discapacidad tras no poder rendir

Sociedad Rindió 13 veces la última materia de abogacía y no la aprueban

Institucionales La UCU realizó una aclaración tras el reclamo de estudiante de abogacía

Noelia Romero Pared, de 31 años, tiene parálisis cerebral con cuadriparesia espástica y según denuncia, la metodología de evaluación en una de las cátedras de la carrera de Abogacía que dicta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) le impide recibirse. Ya rindió 13 veces Práctica Forense III."La falta de respuestas de la institución es una falta de respeto, que me pongan a hacer un examen que no puedo hacer, expresé propuestas razonables siendo que a la casa de estudios le corresponde contemplar la situación, pero el problema es la modalidad del examen", explicó Noelia al"Si no puedo escribir, no me pueden pedir tres tipos de escritos y que esté las tres horas que dura el examen porque no puedo, es una barrera de acceso a un examen", acusó la estudiante al denunciar que reclamo "está contemplado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en el artículo 24 cuando se habla de educación inclusiva, también se hace referencia al término ajuste razonable"."Nunca se respetó el ajuste razonable porque si hubieran accedido al cambio de la modalidad, esto no estaría pasando", explicó Noelia y apuntó que "el examen tiene una barrera de acceso que constantemente estigmatiza mi limitación y no me ayuda a potenciarme como alumna"."Escribo en imprenta y mi letra no se entiende; a los trabajos los hacía en casa y en computadora porque no puedo escribir. Perdí la fuerza muscular durante este tiempo y escribir también se me complica bastante", comentó al respecto. Y continuó: "Pedí rendir el examen de forma oral, que se me conceda un asistente durante el examen, que entienda mi discapacidad y contemple mis tiempos, también pedí poder hacer el examen en dos tiempos, pero la Universidad no responde"."Estoy siendo excluida", remarcó Noelia. "El reglamento de la institución no me contempla, no contempla la inclusión de personas con discapacidad, ni la modalidad de exámenes, por lo cual tuve que apelar a la buena voluntad de los docentes que me tomó de forma oral o con trabajos prácticos", rememoró al dar cuenta que registra "39 materias aprobadas".Respecto a la libertad de cátedra que ampara al docente, Noelia apuntó que, si la casa de altos estudios no interviene, "también avala lo que el docente está haciendo".Finalmente, adelantó que analiza la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante la Universidad. "En los próximos meses me voy inscribir para rendir porque tienen que resolver la situación", sentenció.