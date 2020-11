Paro docente: "Pedimos un aumento que acompañe la inflación", dijo Pagani

Docentes realizan una nueva medida de fuerza para solicitar que el gobierno provincial convoque a paritarias. Esta semana el paro se realiza durante lunes, martes y miércoles. Otros dos paros por 72 horas se desarrollará la última semana de noviembre y primera de diciembre.



"Resolvimos continuar con paro durante tres semanas, tanto para la virtualidad como la prespecialidad. El planteo tiene que ver con dar continuidad al reclamo y que se nos convoque urgentemente a paritarias", señaló Marcelo Pagani, secretario general de AGMER, a Elonce TV.



Además, el sindicalista explicó que "el último aumento que cobramos fue en el 2019, y luego nos otorgaron solo un bono en negro".



"En las audiencias que tuvimos todos los sindicatos de trabajadores estatales con el gobierno provincial, surgió el compromiso de darle planteo a la paritaria para fines de octubre y primeras de noviembre y aun no recibimos la convocatoria", detalló.



En cuanto al aumentó, dijo que "queremos que se acompañe el proceso inflacionario del país, hay un enorme deterioro en el salario de los trabajadores en este momento".



Consultado sobre el trabajo de los docentes durante de la pandemia, explicó que "los maestros pagaron desde su propio bolsillo la conectividad y pusieron los elementos tecnológicos a disposición, sin esto la asistencia no se podría nhaber concretado".



En cuanto a la vuelta a clases dijo que "no compartimos esta decisión, que fue contraria a los protocolos de la provincia, donde se había establecido que para dar inicio a la presencialidad debía haber consenso con los sindicatos docentes".



Y agregó: "volver a la presencialidad por dos semanas, difícilmente se van a corregir cuestiones que en la virtualidad no se pudieron hacer".



Durante la entrevista, Pagani contó que recorrieron varias escuelas junto a expertos de salud y se determinó que "ninguno de los establecimientos reúne los requisitos que se establecen por protocolo para la vuelta a clases".