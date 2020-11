Video: Luchadora de artes marciales redujo a un delincuente que le había robado

Brisa, una joven de 20 años, fue víctima de un robo en pleno centro de Mar del Plata, cuando un delincuente le arrebató su celular y se escapó. Después de que lograran frenarlo, puso en práctica sus habilidades de MMA (Artes Marciales Mixtas) y lo redujo con una maniobra de jiu-jitsu.Todo ocurrió el martes 10 de noviembre en el cruce de la avenida San Martín y Mitre, zona céntrica de la cuidad balnearia. La joven salió de su trabajo y después de caminar una cuadra un delincuente le sacó el celular de la mano y se escapó.En diálogo con El noticiero de la gente (Telefe), Brisa contó qué pasó después del robo: "El chico es más alto que yo, porque mido 1.50, y me sacó mucha ventaja a pesar de que lo corrí". Sin embargo, los vecinos escucharon sus gritos y un grupo de repartidores logró frenar al delincuente.

Mientras tanto, la joven le pidió ayuda a una compañera del trabajo, que estaba dentro de un auto, y se subió al vehículo para alcanzar al ladrón. Cuando bajó vio al joven ya ensangrentado, y después de recuperar su celular lo enfrentó con golpes.En las imágenes se la puede ver agarrándolo del cuello, trenzándolo con sus dos piernas, mientras le grita muy enojada al oído: "¡Hijo de p. . . andá a laburar! Yo estoy todo el día encerrada trabajando para que vos me robés en tres segundos".En diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), Brisa explicó que la invadió mucho "odio contenido" porque trabajó durante meses para poder comprarse ese celular: "Uno está todo el día laburando en un contexto de pandemia, con el sueldo reducido, y yo no acepto que este chabón en tres segundos se haga más de la mitad de mi sueldo".Durante varios minutos la joven no soltó al ladrón, y lo mantuvo inmovilizado hasta que llegó la policía al lugar, lo esposaron y se lo llevaron en un patrullero. Varias personas grabaron el momento y compartieron los videos en sus redes sociales."Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho", sentenció la joven.